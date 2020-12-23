Россия может ввести жесткие «железнодорожные» санкции против Украины
Введение ограничительных мер в настоящее время обсуждается в правительстве РФ.
Фото: ТАСС / Сорокин Донат
Российский Кабмин может ввести жесткие «железнодорожные» санкции против Украины. Как сообщает «Коммерсантъ», рестрикции могут коснуться поставок определенных комплектующих из Незалежной. По данным издания, в санкционный перечень могут попасть колесные пары, заготовки, оси и крупное вагонное литье.
Известно, что в настоящее время вопрос введения ограничительных мер обсуждается в российском правительстве.
Представители Союза операторов железнодорожного транспорта выступили против подобных санкций, так как они негативно повлияют на ценовую политику в этом сегменте рынка. Несмотря на это, алтайские вагоностроители уверены, что возможный запрет на ввоз украинского литья вполне оправдан. Продукция из Незалежной, по их мнению, известна своим низким качеством.
Киевские власти пока никак не отреагировали на ситуацию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ расширил зеркальные санкции против ЕС из-за «дела Навального».
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