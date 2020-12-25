Разорились? Сколько задолжали налоговой Асмус, Бузова, Тимати и другие звезды

К началу последнего месяца 2020 года, в который всем пришлось несладко, владельцы движимого и недвижимого имущества должны были рассчитаться по платежкам от ФНС за свои владения. Сколько долгов накопилось у представителей отечественного шоу-бизнеса, рассказал сайт KP.RU.

Анастасия Волочкова должна налоговой 311 тысяч рублей. Из них 27 тысяч «накапало» за 22 квартиры в Астрахани. За квартиру в Петербурге балерина должна 54 тысячи, а за жилплощадь в столице — 125 тысяч. Также у Волочковой есть долги по налогам еще за 2019-й.

Тимати накопил долгов на 406 тысяч. За два своих автомобиля он должен 249 тысяч, а за квартиру в Москве — 157.

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев должен налоговой 552 тысячи рублей. Все его имущество и неоплаченные суммы заняли 18 строчек декларации. Пашаев избегает финансовой ответственности с 2015 года. Автомобили — главная строка налоговых расходов.

Разведенная Кристина Асмус не платит за авто последние два года. Долг актрисы составил 102 тысячи.

Холостяк Павел Прилучный тоже игнорирует платежи за машину. За свой Mercedes он должен 71 тысячу рублей.

Ольга Бузова не рассчиталась по платежам за имущество как в Петербурге, так и в Москве. За квартиру в культурной столице она должна 2,3 тысячи рублей, а за московское жилье — 41 тысячу. В столичной квартире звезда не живет, там с 2019 года идет ремонт.

Кристина Орбакайте в России не живет и за российское имущество не платит. За дачу в Подмосковье дочь Пугачевой не выплатила 6,5 тысячи рублей.

Рэперу Джигану было не до платежей в этом году. Бритье бровей и большие вечеринки отнимали слишком много времени. В итоге долг — 184 тысячи.

Дочь скончавшейся в этом году Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль за пять лет накопила просрочек на 56 тысяч.

Певец Стас Пьеха задолжал государству всего 14 тысяч рублей. В прошлом году он не рассчитался за дом и землю в Красногорске.

Максим Виторган не посчитал нужным отдать налоговой деньги за две квартиры и две машины. Теперь он должен 35 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне многочисленных жалоб на безденежье в артистической среде звезда «Реальных пацанов» актриса Марина Федункив рассказала, как ограничения по коронавирусу отразились на ее финансовом положении.