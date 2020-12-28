Как проходит вакцинация 60+ и что нужно для прививки?
Колоть «Спутник V» категории 60+ ранее разрешил Минздрав РФ. Клинические испытания подтвердили — вакцина и для пожилых безопасна и эффективна. Даже учитывая ослабленный иммунитет.
Фото, видео: Depositphotos / Milkos; 5-tv.ru
Россияне старше 60 теперь тоже могут привиться вакциной от коронавируса. В Минздраве заявили, что безопасность «Спутника V» для этой возрастной группы подтверждена в ходе испытаний. В регионах выстроились очереди в поликлиниках. Ксения Солдатова об этом подробно.
Очередь из желающих получить вакцину в этой поликлинике начала расти сразу после открытия. И впервые среди собравшихся — самая уязвимая категория граждан — старше шестидесятии. Татьяна Ветракова утром стала одной из первых.
«Я решила тогда, когда только услышала, что создается. И все время ждала, когда моя категория наступит, чтобы свобода передвижения была у меня без боязней. И чем больше людей вакцинируется, тем быстрее закончится пандемия», — признается женщина.
Колоть «Спутник V» категории 60+ на прошлой неделе разрешил российский Минздрав. Клинические испытания подтвердили: вакцина и для пожилых безопасна и эффективна. Даже учитывая ослабленный иммунитет.
Вся процедура занимает около часа. Десять минут на осмотр у врача, 15 — на подготовку препарата. Его необходимо разморозить, он хранится вот в таком холодильнике, еще полчаса пациент должен находиться под присмотром врача
Помимо людей старшего возраста, с сегодняшнего дня записаться на вакцинацию могут работники общепита, фитнеса, полицейские, волонтеры, сотрудники ЖКХ. Игорь Новосельцев как раз трудится в ЖЭКе. Но сегодня давление за 130: немного волнуется
«Да я уже месяц спрашивал, когда начнут. Вот только начали», — рассказывает Новосельцев.
«Почему решили вакцинироваться?» — спрашивает журналист.
«Здоровье дороже», — признается сотрудник ЖЭКа.
Сам укол занимает несколько секунд. Уже выйдя из кабинета, признается, волновался зря.
«Даже не больно, так, легкий укольчик, комарик кусается сильнее. Не, все хорошо. Советую, рекомендую», — говорит Новосельцев.
Масштабная вакцинация в Москве стартовала в начале декабря. Сначала получить бесплатную прививку могли учителя и врачи. После список дважды расширялся. Теперь в процедурном кабинете можно встретить сотрудников МФЦ, работников культуры, торговли и услуг, представителей СМИ. Елена Белоногова сегодня получила уже второй компонент вакцины.
«Хочется иметь антитела, и чтобы быть спокойной. Потому что работа все-таки с детьми, в детском учреждении и своих трое детей. Хочется быть более защищенной», — говорит Елена Белоногова.
Чтобы получить прививку в Москве нужны лишь паспорт, полис ОМСи предварительная запись. Плюс — отсутствие противопоказаний.
«В первую очередь на предмет исключения острого заболевания, конечно же обострения хронических заболеваний, наличия тех или иных аллергических реакций. Были ситуации, когда пациенты приходили с температурой, были вынуждены отказывать им в вакцинации», — поясняет главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы» Андрей Тяжельников.
Вакцинация сейчас идет по всей России. В Москве прививочные пункты будут работать даже в новогодние праздники, чтобы получить максимальную защиту от коронавируса, смогли как можно больше пациентов. И следующий год не стал повторением 2020-го.
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