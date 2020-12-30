Мария Захарова предположила у главы дипломатии ЕС симптомы «инфодемии»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала резкий ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который сравнил действия России в борьбе с пандемией коронавируса с деятельностью террористической группировки «Исламское государство»*, пишет ТАСС.

Ранее дипломат ЕС обвинил российские СМИ в распространении ложной информации о зарубежных вакцинах от COVID-19 в статье «Важная борьба против дезинформации и манипуляции».

По мнению Захаровой, это является примером недобросовестной конкуренции в отношении российских препаратов от коронавируса. Она считает, что начавшаяся «война вакцин» сопровождается потоком фейковой информации. В России, отметила Захарова, шокированы тем, что к данной практике присоединился и Боррель, который «демонизирует российские средства массовой информации и журналистов». Параллели с деятельностью террористической организации она считает «абсолютно неуместными».

«Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов», — заявила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, какие осложнения возникли у пациентов, которые получили привку вакциной из США.

* — Организация запрещена в РФ.