Мария Захарова предположила у главы дипломатии ЕС симптомы «инфодемии»
Официальный представитель МИД РФ резко прокомментировала сравнение российской борьбы с пандемией COVID-19 с деятельностью ИГ*.
Фото: globallookpress.com © MFA Russia
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала резкий ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который сравнил действия России в борьбе с пандемией коронавируса с деятельностью террористической группировки «Исламское государство»*, пишет ТАСС.
Ранее дипломат ЕС обвинил российские СМИ в распространении ложной информации о зарубежных вакцинах от COVID-19 в статье «Важная борьба против дезинформации и манипуляции».
По мнению Захаровой, это является примером недобросовестной конкуренции в отношении российских препаратов от коронавируса. Она считает, что начавшаяся «война вакцин» сопровождается потоком фейковой информации. В России, отметила Захарова, шокированы тем, что к данной практике присоединился и Боррель, который «демонизирует российские средства массовой информации и журналистов». Параллели с деятельностью террористической организации она считает «абсолютно неуместными».
«Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов», — заявила Захарова.
Ранее 5-tv.ru писал, какие осложнения возникли у пациентов, которые получили привку вакциной из США.
* — Организация запрещена в РФ.
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