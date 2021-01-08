Малышева рассказала, кто может умереть без прививки от коронавируса
Телеведущая также назвала список тех, кто может обойтись без прививки.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; Instagram @malysheva
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в своем Instagram о тех, кому жизненно необходима вакцинация от коронавируса.
Так, в первую очередь привиться от COVID-19 нужно людям старше 65 лет.
«Риск болеть крайне тяжело и погибнуть от коронавирусной инфекции у них самый высокий в популяции», — подчеркнула Малышева.
Также, по ее мнению, прививка от коронавирусной инфекции необходима людям с ожирением и диабетом, особенно тем, кто старше 50 лет.
«Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше, чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50%», — пишет телеведущая.
В то же время есть категории граждан, кому, по мнению Малышевой, прививка от COVID-19 не нужна. Это те, кто уже переболел коронавирусом, а также дети, которые «практически не болеют и не умирают от коронавируса».
«Дети не передают эту инфекцию взрослым. Кроме того, все вакцины от коронавируса показаны лицам с 18 лет», — отметила телеведущая.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, на Украине, где за время пандемии были инфицированы 1,12 миллиона человек, начал действовать жесткий карантин.
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