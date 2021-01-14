«Ты не мог так поступить»: Экс-жена Грачевского отказалась верить в смерть папы «Ералаша»

Вторая жена основателя и художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского — 34-летняя Анна — отказалась верить в то, что ее бывшего супруга больше нет. Он скончался в больнице в четверг, 14 января, на 72- году жизни. Известие настолько потрясло Анну Грачевскую, что она написала эмоциональное сообщение в сторис на своей странице в Instagram.

«Я не верю! Я отказываюсь верить! Ты не мог так поступить с нами. Нет! Нет! Нет!» — написала Анна.

Instagram @anna_grachevskaya

Анна Грачевская была второй женой худрука «Ералаша». Они были в браке с мая 2010 по февраль 2014 года. Анна Грачевская (Панасенко в девичестве — Прим.ред.) вместе с мужем снималась в 2012 году в «Ералаше», в эпизоде № 268 «Крик», где он сыграл главную, а она эпизодическую роль медсестры. В браке у Бориса Грачевского и Анны в 2012 году родилась дочь Василиса. Когда ей было два года — родители развелись.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская также сделала публикацию в память о супруге на своей страничке в соцсети.

Бориса Грачевского госпитализировали с COVID-19 днем 27 декабря, в канун Нового года. К болезни 71-летний режиссер отнесся со свойственным ему юмором, опубликовав веселое селфи из палаты. Однако через два дня его состояние ухудшилось и его перевели в реанимацию.

В Рождество пришло известие о том, что его подключили к ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. Уже 11 января Владимир Долинский сообщил, что Борис Юрьевич пришел в себя, и его состояние стабилизировалось. Борющегося с коронавирусом создателя «Ералаша» Грачевского днем 14 января медики вновь ввели в состояние медикаментозной комы. Около 22 часов он скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем запомнился Борис Грачевский, которого называли папой «Ералаша».