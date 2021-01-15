«Все оставил Кате»: знакомая Грачевского раскрыла тайну завещания папы «Ералаша»

После смерти Бориса Грачевского большая часть его имущества достанется третьей жене Екатерине и их общему сыну Филиппу. Об этом рассказала близкая знакомая создателя «Ералаша», пишет сайт KP.RU.

Женщина предпочла остаться неназванной, но уточнила, что часто бывала дома у Грачевского.

«Он все (загородный дом, квартиру) оставляет Кате (последней жене) и родившемуся сыну, остальным троим детям дал, с его слов, что мог», — заявила она.

Слухи про возможное существование завещания на вдову Екатерину Белоцерковскую уже обсуждали после смерти Грачевского от коронавируса. Тогда говорили, что им с сыном может достаться дом за 50 миллионов рублей, квартира в Москве за 17 миллионов и права на киножурнал «Ералаш».

Однако девятимесячный Филипп Грачевский — не единственный ребенок своего отца. У Бориса остались также 48-летний сын Максим и 41-летняя дочь Ксения от первого брака, а также восьмилетняя Василиса от второго брака.

Подруга Грачевского убеждена, что потомков тот не обидел. А вот их матери могут остаться недовольны.

«Старшие дети взрослые, у них все есть. Уверена — сейчас активизируется предпоследняя жена Аня, будет претендовать, у нее от него дочь», — заявил источник.

Известно, что за каждый показ серий «Ералаша» по телевизору Грачевскому шли отчисления, но размер этих выплат не уточнялся. Неизвестно также, сколько у него было сбережений помимо элитной недвижимости.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни от последствий коронавируса, осложненного многочисленными сопутствующими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru писал, что друзья Грачевского рассказали о его последних словах перед смертью.