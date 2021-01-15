«Все оставил Кате»: знакомая Грачевского раскрыла тайну завещания папы «Ералаша»
Сразу после смерти 71-летнего кинорежиссера в сети начали гадать, кому достанется многомиллионное наследство покойного.
Фото: ТАСС / Рухмалев Евгений
После смерти Бориса Грачевского большая часть его имущества достанется третьей жене Екатерине и их общему сыну Филиппу. Об этом рассказала близкая знакомая создателя «Ералаша», пишет сайт KP.RU.
Женщина предпочла остаться неназванной, но уточнила, что часто бывала дома у Грачевского.
«Он все (загородный дом, квартиру) оставляет Кате (последней жене) и родившемуся сыну, остальным троим детям дал, с его слов, что мог», — заявила она.
Слухи про возможное существование завещания на вдову Екатерину Белоцерковскую уже обсуждали после смерти Грачевского от коронавируса. Тогда говорили, что им с сыном может достаться дом за 50 миллионов рублей, квартира в Москве за 17 миллионов и права на киножурнал «Ералаш».
Однако девятимесячный Филипп Грачевский — не единственный ребенок своего отца. У Бориса остались также 48-летний сын Максим и 41-летняя дочь Ксения от первого брака, а также восьмилетняя Василиса от второго брака.
Подруга Грачевского убеждена, что потомков тот не обидел. А вот их матери могут остаться недовольны.
«Старшие дети взрослые, у них все есть. Уверена — сейчас активизируется предпоследняя жена Аня, будет претендовать, у нее от него дочь», — заявил источник.
Известно, что за каждый показ серий «Ералаша» по телевизору Грачевскому шли отчисления, но размер этих выплат не уточнялся. Неизвестно также, сколько у него было сбережений помимо элитной недвижимости.
Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни от последствий коронавируса, осложненного многочисленными сопутствующими заболеваниями.
Ранее 5-tv.ru писал, что друзья Грачевского рассказали о его последних словах перед смертью.
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