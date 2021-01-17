Рудинштейн назвал последнюю фразу Грачевского перед комой — видео
По словам продюсера, режиссер детского киножурнала до последнего верил, что находится в удовлетворительном состоянии.
Фото, видео: 5-tv.ru
Создатель кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик» Марк Рудинштейн пришел в московский Дом кино проститься со своим другом — основателем детского киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. В интервью 5-tv.ru продюсер отметил, что последний раз общался с инфицированным COVID-19 режиссером 30 декабря. Мужчины, как и положено, в подобных ситуациях, посвятили беседу здоровью.
Марк Рудинштейн подчеркнул, что Борис Грачевский до конца верил, что его состояние удовлетворительное. Когда папа «Ералаша» узнал, что его введут в искусственную кому, он произнес только одну фразу, которой заканчивался каждый выпуск его детища.
«Дело в том, что он лежал в той же палате, где я лечился в 52-й больнице. Потом я позвонил главному врачу этого отделения и спросил: „Есть надежда?“ и она сказала: „Нет!“. Никакой надежды не было. Мы много раз разговаривали по телефону, он был веселым. <…> Он считал, что он в хорошем состоянии, но когда узнал, что переводят в искусственную кому, он произнес одно слово: „Все!“. То, чем кончался всегда „Ералаш“. И это, действительно, было все. Безнадежно», — сказал Марк Рудинштейн.
Продюсер добавил, что все воспоминания о Борисе Грачевском достаточно яркие. Режиссер на протяжении 35 лет посещал все фестивали «Кинотавр» и «Кинотаврик». Марк Рудинштейн намерен увековечить память друга, присвоив его имя Гран-при своих мероприятий.
Ранее 5-tv.ru опубликовал первые кадры с места прощания с основателем «Ералаша» Борисом Грачевским.
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