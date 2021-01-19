Юрий Стоянов признался в вакцинации «по блату»

Юрий Стоянов рассказал, что привился от коронавируса еще в октябре прошлого года. В беседе с «Национальной Службой Новостей» он признался, что смог получить вакцину по знакомству. Также артист рекомендовал последовать его примеру и защитить себя от COVID-19 всем россиянам.

«Скажу прямо, я сделал прививку еще в первых числах октября, сделал по блату. Никаких последствий не было, ничего плохого со мной не случилось. За это время я снялся в трех проектах, и я здоров, чего и вам желаю. Другого выхода я не вижу, никакой альтернативы у нас нет. Пожалуйста, поверьте мне, как вы верили многие годы. Нужно прививаться, ребят», — сказал артист.

Кроме того, Стоянов поддержал введение «антиковидных паспортов», которое стартовало в Башкирии. По его мнению, эта мера позволит людям вернуться к привычной жизни, в частности свободно выезжать за пределы России и не переживать по поводу своего здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое «антиковидные паспорта», и какие льготы они дают.