Юрий Стоянов признался в вакцинации «по блату»
Артист призвал всех сделать прививку от коронавируса, чтобы сохранить свое здоровье.
Фото: ТАСС / Гердо Владимир
Юрий Стоянов рассказал, что привился от коронавируса еще в октябре прошлого года. В беседе с «Национальной Службой Новостей» он признался, что смог получить вакцину по знакомству. Также артист рекомендовал последовать его примеру и защитить себя от COVID-19 всем россиянам.
«Скажу прямо, я сделал прививку еще в первых числах октября, сделал по блату. Никаких последствий не было, ничего плохого со мной не случилось. За это время я снялся в трех проектах, и я здоров, чего и вам желаю. Другого выхода я не вижу, никакой альтернативы у нас нет. Пожалуйста, поверьте мне, как вы верили многие годы. Нужно прививаться, ребят», — сказал артист.
Кроме того, Стоянов поддержал введение «антиковидных паспортов», которое стартовало в Башкирии. По его мнению, эта мера позволит людям вернуться к привычной жизни, в частности свободно выезжать за пределы России и не переживать по поводу своего здоровья.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое «антиковидные паспорта», и какие льготы они дают.
- 19 янв
- Почему безопасность вакцины Pfizer вызывает все больше вопросов?
- 18 янв
- В Москве открыли пункт вакцинации от COVID-19 на Красной площади
- 18 янв
- В Минздраве назвали главное условие отмены масочного режима
- 18 янв
- Алжир готовится к масштабной вакцинации российским препаратом «Спутник V»
- 18 янв
- Сергей Лавров рассказал, как переболел COVID-19
- 18 янв
- Массовая вакцинация: где сделать прививку от COVID и какие есть противопоказания
- 18 янв
- Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Приморье
- 18 янв
- Больше никаких запретов: в Башкирии вводят «антиковидные паспорта»
- 18 янв
- Что такое «ковидные паспорта» и нужны ли они вообще — мнение биолога
- 18 янв
- Массовая вакцинация: кому нужно и нельзя прививаться от короновируса?
Читайте также
78%
0.42 89.33
0.08
Нашли ошибку?