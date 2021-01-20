Однозначно ответить на вопрос, получит ли «тайный сын» покойной Юлии Началовой часть ее наследства, пока сложно. И вот почему — если ребенок действительно существует, то разбираться с имуществом придется долго. Здесь есть, как минимум, две основных проблемы. 5-tv.ru вместе со звездным адвокатом Сергеем Жориным решил разобраться в перипетиях российского законодательства в вопросе суррогатного материнства и имущественного наследства.

Родиться не значит претендовать

Итак, чтобы претендовать на наследство, необходимо родиться, так сказать вовремя. Что это значит? С юридической точки зрения важен сам момент зачатия малыша, а точнее в данной ситуации оплодотворения эмбриона. То есть, когда именно это произошло — до или после смерти кого-либо из родителей.

В случае с Началовой — если беременность суррогатной мамы наступила до смерти звезды, то сын может претендовать на часть ее движимого и недвижимого имущества. Даже при условии, что его могли не внести в завещание.

«Имеет большое значение, когда возникло оплодотворение яйцеклетки. Если после смерти, тогда родившийся ребенок не имеет право на наследство», — констатировал Сергей Жорин.

А согласно статье 1166 Гражданского кодекса РФ, раздел наследства при зачатом «вовремя» малыше возможен только после его рождения. А его размер в данном случае исчисляется так называемой обязательной долей. В российском законодательстве это — половина от того имущества, на которое может претендовать малыш, не будь завещания вовсе.

Все официально?

Отсюда следует и другая проблема. В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан РФ», каждый шаг проведения процедуры должен быть отражен в документах. В частности, еще при жизни Юлия Началова была обязана заключить договор с медицинской организацией на оказание услуг, связанных с суррогатным материнством.

Артистка должна была документально подтвердить согласие на забор ее биоматериалов и их дальнейшее использование в вышеуказанных целях. Подобное соглашение полагалось подписать и донору спермы — потенциальному отцу ребенка.

А вот поиском мамы для вынашивания малыша могут заниматься и сторонние организации. Однако в любом случае между всеми сторонами должны быть заключены соглашения. Если никаких документальных подтверждений нет, о наследстве и речи быть не может.

«В интернете часто обсуждают такие истории с такой легкостью, что чуть ли это можно сделать не на каждом углу, и что женщины, состоящие в браке, могут без согласия мужей где-то там через сурмам рожать общих детей. Конечно, это все не соответствует действительности. Это сложные процедуры», — добавил звездный адвокат.

К слову, законность оплодотворения яйцеклетки певицы после смерти на основании российского законодательства может вызывать сомнение.

«Здесь можно поставить под сомнение законность тех или иных процедур, которые были проведены после смерти Началовой», — подчеркивает юрист.

Но, по его словам, подобные аспекты в России пока находятся на, так называемом, зачаточном уровне. И нельзя исключать того факта, что это могло произойти за рубежом.

«В других странах другие законы. Там возможно в рамках договора прописать, что биоматериал можно использовать после смерти человека. Что касается России, то здесь юридические аспекты этого вопроса еще находятся на стадии развития», — пояснил Сергей Жорин.

При этом важно пояснить, что история возможного материнства Юрии Началовой после смерти не первая в российском шоу-бизнесе. Некогда мамой стала светская львица Божена Рынска, муж которой погиб еще до рождения их общего сына.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как и когда стало известно о «тайном сыне» Юлии Началовой и почему ее подруги отрицают этот факт.