Проклятье Текумсе: чего стоит опасаться вступающему в должность Байдену

Краснеть приходится и американским военным. За считанные часы до инаугурации в рядах Нацгвардии идет зачистка — среди солдат и офицеров оказалось много сочувствующих Трампу.

Тем временем пока еще действующий президент сидит на чемоданах. Впервые за 150 лет никаких дружеских объятий при передаче власти не будет. Трамп улетит за четыре часа до церемонии.

Ну, а Байден уже на месте со своей супругой — от волнения даже плачет. Из Вашингтона репортаж Максима Приходы.

Огромный черный автозак медленно паркуется точно напротив Капитолия. Маленькая деталь, иллюстрирующая общий тон последних приготовлений к церемонии инаугурации. В городе, рассеченном заборами на сектора каких только военных специалистов нет. Это не считая 25 000 вооруженных нацгвардейцев.

Военных в городе — не становится меньше, хотя, если верить цифрам — их ряды слегка поредели. Из-за проверки на сочувствие Трампу от охраны инаугурации Байдена некоторых нацгвардейцев пришлось отстранить.

Кого-то из них обвинили в связях с экстремистами, кого-то в желании взорвать мемориал «11 сентября». Командование не скрывает: лучше перестраховаться и отправить в казармы всех, кто вызывает подозрение.

«Мы не задаем сейчас вопросы, мы в качестве предосторожности принимаем меры и выводим попавших под подозрение из рядов у Капитолия», — говорит официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Но все равно солдат на церемонии будет в 25 раз больше, чем гостей. Администрация Байдена разослала всего тысячу приглашений — для сравнения, посмотреть, как присягает Обама пришли 200 000 человек. И места на национальной аллее в этом году заняли флаги. Которые, если смотреть с определенного ракурса — сложились в российский триколор. На этой церемонии вообще — много необычного.

Начинается день инаугурации обычно с того, что избранные президент и вице-президент с супругами приезжают в Белый дом. Там их радушно встречают действующие президент с вице-президентом. Все пьют чай, мило беседуют затем и вместе выдвигаются в сторону Капитолия. В этом году — никакого теплого приема Байдена с Трампом, конечно, не будет.

Впервые за 152 года уходящий президент отказался присутствовать на инаугурации преемника. Трамп покинет Белый дом рано утром и отправится на авиабазу Эндрюс. Сядет на самолет и улетит в свое поместье во Флориде. И всех сейчас волнует судьба ядерного чемоданчика: обычно президенты его друг другу передают, но Трамп свой увезет — с собой. А Байдену выдадут запасной. Ровно в 12 коды уходящего президента аннулируют, чемоданчик заберут и вернут в Вашингтон. Перед вылетом он проведет митинг со своими сторонниками. Хотя прощальное обращение к нации — уже опубликовал.

«Сейчас как никогда ранее мы должны объединиться вокруг наших общих ценностей, подняться над злобой и создать нашу общую судьбу. Четыре года назад я приехал в Вашингтон как единственный аутсайдер, когда-либо выигрывавший президентский пост. Я делал свою карьеру не как политик, а как строитель», — подчеркнул Трамп.

И несмотря на то, что Вашингтон традиционно демократический город — многие на улицах смотрели видеообращение в прямом эфире. И если не плакали, то чувствовали истинную грусть.

«Он был отличным президентом. Я бы сказал, лучшим. Он сделал очень много для народа. И он один из немногих президентов, кто не развязал ни одной войны», — говорит житель Вашингтона Айван.

Трамп напомнил о своих успехах и инициативах. Некоторые из них Байден готовится отменить сегодня же. Например, вернется в парижское соглашение по климату и пересмотрит правила въезда для граждан мусульманских стран. Ужесточит коронавирусные ограничения. Эту ночь он провел в гостевом доме напротив Белого дома, а до этого в Делавере — пустил скупую слезу на публике, провожающей его в столицу.

«Извините за волнение, но… Когда я умру, Делавер будет высечен на моем сердце. На… на сердцах всех Байденов», — не здерживая эмоций заявил избранный президент Джозеф Байден.

И хотя Байден — самый старый президент США, мысли о смерти могут посещать его не только по этой причине. Он попадает под проклятье Текумсе, одного из индейских вождей. Оно заключается в том, что президент, избранный в год делящийся на 20 — умрет на своем посту. Линкольн и Кеннеди — из их числа. Последние полвека, правда, президентам удавалось отделаться лишь покушениями. В пророчество, конечно, можно не верить, но глядя на количество военных, которые охраняют инаугурацию Байдена, ему, видимо, есть чего опасаться.