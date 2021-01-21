Папина улыбка: вдова Грачевского показала детские фото режиссера и сына

|
Виктория Андреева
1 011

Создателя «Ералаша» не стало 14 января. Причина смерти — осложнения после COVID.

Папина улыбка: вдова Грачевского показала детские фото режиссера и сына

Фото: Instagram @belotserkovskaia_official

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Вдова кинорежиссера Бориса Грачевского лечит душу после трагедии приятными воспоминаниями. Пребывая в одиночестве, 36-летняя Екатерина Белоцерковская нашла старые альбомы. В них отыскалось архивное фото папы «Ералаша» — здесь ему не более двух лет.

В Instagram актриса выложила два снимка. Слева — недавно рожденный от Грачевского наследник Екатерины Филипп. Справа — сам режиссер. Сходство поразительно: хитрый взгляд, курносый носик, чубчик на лбу, очаровательная улыбка — все так напоминает папу!

«Я даже не могла себе представить, как хорошо иметь сына! Спасибо мужу за это чудо!!! <…> @boris_grachevsky_, ты лучший папа в мире!!! Мы с Филиппом тебя очень любим!!!» — еще совсем недавно делилась счастьем с поклонниками Белоцерковская.

Instagram @belotserkovskaia_official

Смириться с болью утраты, актрисе, конечно, нелегко. К счастью, вокруг есть преданные друзья и близкие люди, которые всеми силами пытаются вернуть Екатерину к привычной жизни.

Создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского не стало вечером 14 января. В конце декабря ему поставили диагноз COVID-19. Некоторое время вместе с супругой режиссер пытался лечиться дома. К сожалению, вскоре его состояние ухудшилось. После экстренной госпитализации, гения подключили к аппарату ИВЛ. Восстановиться после серьезной терапии Грачевскому так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему после смерти Бориса Грачевского его вдова отдала общего крохотного сына.

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский
19 янв
Хейтеры довели вдову Грачевского до истерики, предъявляя претензии по похоронам
19 янв
«Что еще надо?»: Как Борис Грачевский отзывался о третьей супруге и младшем сыне
19 янв
Анна Калашникова рассказала, как должны поделить наследство Бориса Грачевского
18 янв
Сафронов рассказал, как Грачевский со слезами на глазах исполнял песню о маме
18 янв
«Хваталась за сердце»: Сафронов о предынсультном состоянии вдовы Грачевского
18 янв
Фото недели: Ночь в Капитолии и смерть Бориса Грачевского
18 янв
Бедрос Киркоров связал смерть Грачевского с пророчеством Ванги
18 янв
«Ощущаю его присутствие»: Батрутдинов рассказал о шоке после первого разговора с Грачевским
18 янв
«Не давали жить и работать»: Садальский проникся словами Долинского о Грачевском
17 янв
«Пока, Борь»: экс-супруга Грачевского трогательно простилась с отцом дочери

Читайте также

-10° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.37
0.01 88.97
-0.18
«Везучее время» — Володина рассказала, как выиграть в лотерею крупную сум...

Последние новости

22:21
Российские спасатели наращивают группировку в Нагорном Карабахе
22:05
«Нечем гордиться?» — Внучка Боярского ответила на критику откровенной фотосессии
21:50
«Одноклассники» и VK покажут трансляции чемпионата РФ по греко-римской борьбе
21:35
Видео момента тарана автобусом здания кинотеатра в Подмосковье
21:35
Российские политологи проанализировали причины политического кризиса в США
21:27
Бывшая жена рыжего из «Иванушек» рассказала, как выйти замуж маме с двумя детьми

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака
Пять знаков зодиака китайского гороскопа, которых ждет неожиданная любовь
Дружба и любовь — только на экране: Советские актеры-враги
Проклятье Текумсе: чего стоит опасаться вступающему в должность Байдену

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

США и НАТО отработали на учениях атаку на Крым
Первые шаги в качестве сенатора Байден сделал еще в советском Ленинграде
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака