Папина улыбка: вдова Грачевского показала детские фото режиссера и сына
Создателя «Ералаша» не стало 14 января. Причина смерти — осложнения после COVID.
Фото: Instagram @belotserkovskaia_official
Вдова кинорежиссера Бориса Грачевского лечит душу после трагедии приятными воспоминаниями. Пребывая в одиночестве, 36-летняя Екатерина Белоцерковская нашла старые альбомы. В них отыскалось архивное фото папы «Ералаша» — здесь ему не более двух лет.
В Instagram актриса выложила два снимка. Слева — недавно рожденный от Грачевского наследник Екатерины Филипп. Справа — сам режиссер. Сходство поразительно: хитрый взгляд, курносый носик, чубчик на лбу, очаровательная улыбка — все так напоминает папу!
«Я даже не могла себе представить, как хорошо иметь сына! Спасибо мужу за это чудо!!! <…> @boris_grachevsky_, ты лучший папа в мире!!! Мы с Филиппом тебя очень любим!!!» — еще совсем недавно делилась счастьем с поклонниками Белоцерковская.
Смириться с болью утраты, актрисе, конечно, нелегко. К счастью, вокруг есть преданные друзья и близкие люди, которые всеми силами пытаются вернуть Екатерину к привычной жизни.
Создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского не стало вечером 14 января. В конце декабря ему поставили диагноз COVID-19. Некоторое время вместе с супругой режиссер пытался лечиться дома. К сожалению, вскоре его состояние ухудшилось. После экстренной госпитализации, гения подключили к аппарату ИВЛ. Восстановиться после серьезной терапии Грачевскому так и не удалось.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему после смерти Бориса Грачевского его вдова отдала общего крохотного сына.
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