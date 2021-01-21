Папина улыбка: вдова Грачевского показала детские фото режиссера и сына

Вдова кинорежиссера Бориса Грачевского лечит душу после трагедии приятными воспоминаниями. Пребывая в одиночестве, 36-летняя Екатерина Белоцерковская нашла старые альбомы. В них отыскалось архивное фото папы «Ералаша» — здесь ему не более двух лет.

В Instagram актриса выложила два снимка. Слева — недавно рожденный от Грачевского наследник Екатерины Филипп. Справа — сам режиссер. Сходство поразительно: хитрый взгляд, курносый носик, чубчик на лбу, очаровательная улыбка — все так напоминает папу!

«Я даже не могла себе представить, как хорошо иметь сына! Спасибо мужу за это чудо!!! <…> @boris_grachevsky_, ты лучший папа в мире!!! Мы с Филиппом тебя очень любим!!!» — еще совсем недавно делилась счастьем с поклонниками Белоцерковская.

Instagram @belotserkovskaia_official

Смириться с болью утраты, актрисе, конечно, нелегко. К счастью, вокруг есть преданные друзья и близкие люди, которые всеми силами пытаются вернуть Екатерину к привычной жизни.

Создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского не стало вечером 14 января. В конце декабря ему поставили диагноз COVID-19. Некоторое время вместе с супругой режиссер пытался лечиться дома. К сожалению, вскоре его состояние ухудшилось. После экстренной госпитализации, гения подключили к аппарату ИВЛ. Восстановиться после серьезной терапии Грачевскому так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему после смерти Бориса Грачевского его вдова отдала общего крохотного сына.