Сябитова выбрала наиболее подходящего жениха Бузовой

Самая известная сваха страны Роза Сябитова назвала наиболее подходящую кандидатуру в женихи для оставшейся в одиночестве Ольги Бузовой. И, по мнению телеведущей «Давай поженимся!», звезда сможет себя чувствовать комфортно только с такой же скандальной личностью.

Комик Гарик Харламов, блогер Илья Милохин, певец Родион Газманов, ютубер Николай Соболев, рэпер Моргенштерн, стоматолог Антон Криворотов, король эстрады Филипп Киркоров, футболист Федор Смолов, певец Прохор Шаляпин — из этих кандидатов Teleprogramma.pro предложила Сябитовой выбрать нового партнера для Ольги.

«Бузова — это не человек, это серьезный пиар-проект. А я даю советы и рекомендации живым людям, которые по-настоящему женятся и разводятся. Здесь только игрульки и все. Единственный нереальный человек из всего списка — Моргенштерн», — поделилась своим мнением Роза.

Instagram @morgen_shtern

Она считает, что 22-летний рэпер представляет собой схожий с 33-летней Бузовой проект, и они могут сойтись и ловить хайп вместе. По поводу остальных Сябитова сказала, что «не хочет обижать» и отказалась предлагать их.

Ольга Бузова и блогер Давид Манукян расстались после полутора лет романтических отношений и символической свадьбы на Мальдивах. Поющая телеведущая обвинила своего экс-избранника в насилии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов решил помочь Бузовой найти нового мужчину после разрыва с Давой.