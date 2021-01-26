Лариса Долина назвала виновника ухудшения здоровья Юлии Началовой

Народная артистка РФ Лариса Долина в эфире федерального телеканала назвала виновника ухудшения здоровья скончавшейся 16 марта 2019 года певицы Юлии Началовой. Накануне дня рождения знаменитости ее родные и друзья вспомнили о браке с экс-солистом группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланским.

Юлия Началова вышла замуж за коллегу по цеху в 2001 году, а спустя три года пара подала на развод. Родственники певицы утверждают, что причиной разрыва отношений стала измена мужчины.

«Она рассказывала, что застала его другой с женщиной. То, что здесь было сказано — чистая правда. Это событие так сильно ее шокировало, что она повзрослела лет на двадцать», — цитирует Ларису Долину ФАН.

Кроме прочего, в студии прозвучали версии, что Дмитрий Ланской постоянно устраивал моральный прессинг Юлии Началовой, заставляя девушку худеть. Именно длительный период борьбы с лишним весом чуть не привел знаменитость к анорексии и проблемам со здоровьем.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Лариса Долина отметила, что друзья не раз указывали Юлии Началовой на необходимость прекратить эксперименты с похудением. Несмотря на это, девушка никого не слушала и старалась соответствовать требованиям избранника.

«С Ланским я не пыталась разговаривать. А с чего мне с ним разговаривать? Он ничтожество, извините за выражение. Я этот брак Юли никогда не одобряла», — заключила Лариса Долина.

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года после в результате заражения крови и сердечной недостаточности. Перед этим ее госпитализировали с осложнениями от подагры и красной волчанки, с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ног.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РПЦ предрекли страшную судьбу «тайному сыну» Началовой.