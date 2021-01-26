Лариса Долина назвала виновника ухудшения здоровья Юлии Началовой

|
Василий Заика
2 826

Скоропостижно скончавшейся 16 марта 2019 года певице 31 января могло бы исполниться 40 лет.

Лариса Долина назвала виновника ухудшения здоровья Юлии Началовой

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Тема:
Юлия Началова

Народная артистка РФ Лариса Долина в эфире федерального телеканала назвала виновника ухудшения здоровья скончавшейся 16 марта 2019 года певицы Юлии Началовой. Накануне дня рождения знаменитости ее родные и друзья вспомнили о браке с экс-солистом группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланским.

Юлия Началова вышла замуж за коллегу по цеху в 2001 году, а спустя три года пара подала на развод. Родственники певицы утверждают, что причиной разрыва отношений стала измена мужчины.

«Она рассказывала, что застала его другой с женщиной. То, что здесь было сказано — чистая правда. Это событие так сильно ее шокировало, что она повзрослела лет на двадцать», — цитирует Ларису Долину ФАН.

Кроме прочего, в студии прозвучали версии, что Дмитрий Ланской постоянно устраивал моральный прессинг Юлии Началовой, заставляя девушку худеть. Именно длительный период борьбы с лишним весом чуть не привел знаменитость к анорексии и проблемам со здоровьем.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Лариса Долина отметила, что друзья не раз указывали Юлии Началовой на необходимость прекратить эксперименты с похудением. Несмотря на это, девушка никого не слушала и старалась соответствовать требованиям избранника.

«С Ланским я не пыталась разговаривать. А с чего мне с ним разговаривать? Он ничтожество, извините за выражение. Я этот брак Юли никогда не одобряла», — заключила Лариса Долина.

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года после в результате заражения крови и сердечной недостаточности. Перед этим ее госпитализировали с осложнениями от подагры и красной волчанки, с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ног.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РПЦ предрекли страшную судьбу «тайному сыну» Началовой.

Тема:
Юлия Началова
26 янв
Греховное дело: в РПЦ предрекли страшную судьбу «тайному сыну» Началовой
25 янв
Актриса, сыгравшая Началову, рассказала почему не посещает могилу звезды
24 янв
Предполагаемый отец «тайного сына» Началовой рассказал, когда родился малыш
20 янв
Может ли «тайный сын» Началовой претендовать на ее наследство — объясняет Жорин
19 янв
«Юля радуется»: таролог предрекла яркую судьбу «тайному сыну» Началовой
19 янв
«Хочет славы»: кто и зачем распускает слухи о «тайном сыне» Началовой
19 янв
«Процедура несложная»: репродуктолог о рождении малыша после смерти Началовой
19 янв
Стало известно о сыне Юлии Началовой, рожденном после ее смерти
19 янв
«Я без памяти»: Опубликованы голосовые сообщения Началовой, записанные накануне смерти
11 янв
Экс-супруга Аршавина боится повторить судьбу Началовой из-за страшной болезни

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.64
0.78 91.67
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:05
«Хотел привлечь внимание»: друг Александра Шаляпина рассказал о его смерти
16:57
Раненная в Стамбуле россиянка была моделью моделью плюс сайз
16:48
Фото: Дочери топ-моделей 90-х, которые пошли по пути знаменитых мам
16:40
СКР отказал Федосеевой-Шукшиной в возбуждении уголовного дела против Алибасова
16:38
Пилота пассажирского лайнера ослепили лазером при посадке в «Пулково»
16:30
«Мы как Дава с Бузовой!» — Гудков и Дорн стали ведущими шоу «Орел и решка»

Сейчас читают

«Не первая попытка» — новые детали гибели солистки группы «Восток»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака
Должен остаться только один: на что готов пойти Фирсов ради наследства?
Встреча — начало разлуки. Почему расстаются представители каждого знака зодиака?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Как развестись дистанционно?
Требования Минцифры поставили «вне закона» миллионы «умных» электросчетчиков
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака