«Открыл дверь в Европу»: международная реакция на выступление Путина в Давосе

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Алексей Хитров
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Ряд крупнейших изданий в Европе, Америке и Азии отразили в своих публикациях речь российского президента на Всемирном экономическом форуме.

«Открыл дверь в Европу»: международная реакция на выступление Путина в Давосе

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе

Сразу несколько французских изданий процитировали речь президента РФ Владимира Путина, произнесенную им в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. В 2021-м российский лидер впервые участвовал в этом международном событии за 12 лет.

Так, по выражению LesEchos, Путин «открыл дверь в Европу, вспоминая старую формулу „от Лиссабона до Владивостока“, вторя генералу де Голлю».

«Мы — одна цивилизация. Вернемся к позитивной повестке дня. Избавимся от наших фобий», — приводит издание слова Путина.

В свою очередь телеканал France 24 обратил внимание на высказывание российского лидера о том, что России и Европе нужно укрепить связи друг с другом. То же отметили и в Mediapart, написав, что Путин говорит о «готовности к улучшению отношений с европейцами».

В США также ряд крупных СМИ отреагировали на давосскую речь главы российского государства. В Axios заметили, как Путин привел в пример Штаты, предупреждая о том, что большие технологические компании провоцируют разногласия в обществе.

Bloomberg обратил внимание на слова Путина о глобальных тенденциях, схожих с теми, что наблюдались в 1930 годы, а в Financial Times написали о предупреждении президента по поводу опасности борьбы «всех против всех», если будет проигнорировано глобальное развитие.

Турецкое агентство Anadolu самым важным в речи Путина посчитало заявление о ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — Прим.ред.), отметив, что продление договора — это «шаг в правильном направлении».

Наконец, индийская The Hindu выделила ряд заявлений главы России. Одно из них касалось глобализации и экономического роста, которые вывели многих людей из бедности, но при которых «даже в богатых странах люди сталкиваются с туманными перспективами роста зарплаты и все более ограниченным доступом к здравоохранению и образованию».

Также издание процитировало слова российского президента о том, что пандемия коронавируса выявила многие недостатки мировой экономики, которые стали прямым результатом политики прошлого века. По словам Путина, эта политика привела к минимальным налогам для богатых и корпораций, отметило индийское издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ключевых пунктах выступления президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Тема:
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