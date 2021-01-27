О каких важных вещах сказал Путин во время своей речи в Давосе?

Владимир Путин впервые с 2009-го выступил на мероприятии «Давосская повестка дня» в рамках экономическом форуме в Давосе 27 января. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в онлайн-формате. Президент России выступал по видеосвязи и отметил, что оценивает нынешнюю ситуацию в мире со сложившейся обстановкой в 30-х прошлого века. О чем еще говорил Путин в Давосе, рассказывает 5-tv.ru.

О социальном расслоении

Свое выступление на «Давосской повестке дня» Владимир Путин начал с важной для мира темы. Он отметил, что за последнее время усилилось социальное расслоение не только на глобальном уровне, но и в отдельных странах. Президент добавил, что прослеживается рост уровня популизма, правого и левого радикализма, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах.

«Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития. Усиление социального расслоения: как на глобальном уровне, так и в отдельных странах», — сказал он.

Владимир Путин обратил внимание, что все эти факторы сказываются на характере международных отношений. Происходит ослабление международных институтов, обострение региональных конфликтов, деградирует система глобальной безопасности.

О риске глобального срыва в войну «всех против всех»

Президент России обратил внимание всего мира на риск глобального срыва в войну «всех против всех».

«Противоречия в мире „закручиваются по спирали“. Мы видим социальное расслоение, как в мире в целом, так и в отдельных странах», — заявил российский лидер в ходе выступления на международном форуме в Давосе.

Путин выразил надежду, что горячий глобальный конфликт невозможен, иначе он будет концом цивилизации.

О риске разрушения базовых свобод

Владимир Путин заявил, что на данный момент есть большой риск столкнуться с разрушением базовых свобод и неприкосновенности частной жизни.

«Есть вероятность столкнуться с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов с разрушением не только таких традиционных ценностей, а мы в России дорожим этим, как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенности частной жизни», — сказал Путин.

Он также отметил, что ценностный и социальный кризис уже начал оборачиваться демографическими последствиям. По мнению президента, если не предпринять никаких действий, то мир рискует потерять целые цивилизованные и культурные материки.

Об основных приоритетах в жизни

Президент РФ не забыл поднять тему о ключевых приоритетах в жизни человека. Путин рассказал, что у каждого должна быть комфортная среда для жизни.

«У человека должна быть комфортная среда для жизни — это жилье и доступная инфраструктура, транспортная, энергетическая, коммунальная. И, конечно, экологическое благополучие», — объяснил он.

Каждый человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая в будущем даст устойчивый и растущий доход и, соответственно, достойный уровень жизни. Также президент считает, что иметь доступ к действенным механизмам обучения на протяжении всей жизни — необходимо. Он заметил, что качественное обучение поможет развиваться, строить карьеру и получать высокую оплату труда.

О последствиях глобализации

Владимир Владимирович обратил внимание на тот факт, что даже в развитых странах доходы более половины населения снизились, а стоимость государственных услуг наоборот, увеличилась втрое. Всему виной — глобализация, которая привела к значительному увеличению прибыли западных стран. В частности Путин обратил внимание на США и Европу.

«Глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных и, прежде всего, американских и европейских компаний… Если говорить о прибыли компаний — кому достались доходы? Ответ известен, очевиден — 1% населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли, а вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась, и знаете в какую величину? Втрое», — отметил президент РФ.

Владимир Путин также добавил, что даже граждане богатых стран перестали видеть перспективу увеличения своих доходов. При этом сохраняются проблемы доступности медицины и обеспечения детей образованием.

О помощи в вакцинации малоразвитым странам

В конце своего выступления Владимир Путин затронул еще одну насущную проблему — борьбу с коронавирусной инфекцией. Президент обратил внимание, что мировое сообщество должно создать необходимые условия для ученых, которые занимаются изучением вируса и разработкой способов для борьбы с ним. Владимир Владимирович отметил, что нужно оказывать помощь тем государствам мира, которые нуждаются в поддержке. В частности он обратил внимание на африканские страны в плане наращивания тестирования и вакцинации от COVID-19.

«Сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу, потому что, и это хорошо известно, много раз уже об этом сказали, эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги. Она не имеет границ», — сказал Путин.

Владимир Владимирович отметил, что для пандемии не существует границ. Поэтому нужно извлечь уроки из сложившейся ситуации и предпринять новые меры, направленные на эффективность системы мониторинга появления в мире подобных масштабных инфекций.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Джо Байден так быстро согласился продлить СНВ-3.