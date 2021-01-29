«Косит всех»: Пригожин эмоционально отреагировал на смерть Василия Ланового
Народный артист СССР умер 28 января от последствий коронавируса в возрасте 87 лет.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Иосиф Пригожин принял новость о смерти Василия Ланового близко к сердцу. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, чего лишилось Отечество с уходом из жизни народного артиста СССР.
«Величайший артист, на ком мы выросли, актер, талантище, просто символ красоты мужской. Один из достойнейших артистов, актеров. Светлая память!» — эмоционально сказал музыкальный продюсер.
Василий Лановой стал не первым актером за последние месяцы, который умер от коронавируса. И Пригожин отметил этот печальный факт.
«Что же творится, этот COVID… Ужас, ужас! Косит всех, оставляет нас всех без таких величайших артистов. Светлая память, трудно говорить на эту тему», — сказал он.
Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день нового 2021 года. Сделав тест, уже 2 января он узнал, что был инфицирован. С поражением 5% легких его госпитализировали в больницу, причем вместе с мужем туда легла и актриса Ирина Купченко. Она также получила положительный анализ на COVID-19, но переносила его в легкой форме.
Состояние народного артиста резко ухудшилось 28 января. Он скончался на 88-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru писал, что директор театра Вахтангова подтвердил смерть Ланового и разрыдался.
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