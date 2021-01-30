Законно ли? Жорин дал совет родителям Началовой по возвращению ее квартиры

Экс-супруг ныне покойной Юлии Началовой — хоккеист Александр Фролов — намерен во что бы то ни стало лишить единственную дочь звезды, несовершеннолетнюю Веру Алдонину наследства — элитной квартиры в Москве. Отец певицы рассказал подробности запутанного дела.

По его словам, еще при жизни Началова отписала спортсмену ½ доли в своей четырехкомнатной квартире, расположенной в элитном ЖК «Кутузовская ривьера». На протяжении долгих лет Фролов молчал о сделке, но в 2021 году решил заявить о своих правах.

Виктор Началов утверждал, что хоккеист уже выставил на продажу свою долю, поскольку ему якобы срочно понадобились деньги. Обескураженный папа певицы разводит руками: что делать и куда бежать в такой ситуации?

Суда не избежать?

Комментируя возникшую ситуацию, звездный адвокат Сергей Жорин призывал родителей покойной звезды тщательно изучить все имеющиеся документы с целью выяснить, была ли какая-либо сделка между Александром и Юлией вообще и какой характер она имела.

Так, например, спортсмен мог выкупить часть собственности Началовой или сама певица могла оформить дарение на имя мужа. Вариантов — масса. Но главное — понять, соответствали ли все эти действия закону.

«Для того, чтобы поставить точку в этих спорах, заинтересованные лица могут попытаться обжаловать сделку и в рамках судебного разбирательства запросить регистрационное дело. После получения регистрационного дела необходимо исследовать эти документы, из которых и станет понятно, насколько законна или незаконна была эта сделка. В любом случае точку в этом споре поставит суд, если дело дойдет до судебного разбирательства», — подчеркнул Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Началову обманули?

Ранее подруга Началовой, PR-агент Анна Исаева рассказывала, что перед смертью звезда умоляла сделать все возможное, чтобы вернуть дочери переданную ею экс-супругу часть квартиры в Москве. Юлия якобы заявляла, что подписывала документы, находясь под воздействием неких веществ, затуманивших разум.

Принимая во внимание этот факт, Жорин объяснил, что родители покойной артистки могут попытаться обжаловать сделку в судебном порядке, если уверены, что Фролов не передавал при купле-продаже части квартиры деньги за нее звезде.

Вместе с тем юрист напомнил, что мыслить категориями «правильно или неправильно», «красиво или некрасиво» поступает хоккеист сейчас в корне неверно.

«В том случае, если нет законных оснований оспорить сделку, то, на мой взгляд, абсолютно неконструктивно апеллировать такими терминами „правильно или неправильно“. Сделка может быть законной или незаконной. Если она законна, то стороны, на мой взгляд, должны либо найти компромисс, либо переходить к вопросу обсуждения покупки или продажи той или иной части объекта недвижимости», — заключил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Юлии Началовой намерен судиться с певицей Ларисой Долиной, оскорбившей его в эфире одного из федеральных каналов.