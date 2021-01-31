Врач Началовой впервые рассказал о причине скоропостижной смерти певицы

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Анна Васильева
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Звезда умерла в марте 2019-го. 31 января 2021 года ей могло исполниться 40 лет.

Врач Началовой впервые рассказал о причине скоропостижной смерти певицы

Фото: ТАСС / Кубединов Игорь

Тема:
Юлия Началова

Лечащий врач Юлии Началовой Василий Шуров, консультировавший артистку по многим вопросам, связанным с ее здоровьем, в беседе с «МК» назвал истинную причину скоропостижной кончины звезды.

«Юлия из-за подагры привыкла терпеть боли. Перетерпела в итоге гангрену до стадии „всасывания“ в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей», — сообщил медик.

Он объяснил, что без согласия пациента врач не может прибегнуть к хирургическому вмешательству. А Юлия, которая «хотела ходить только на каблучках», не соглашалась на ампутацию пока была в сознании.

«Важный момент состоял в том, что убрать участок некроза. Все, так скажем, калечащие операции (ампутации) совершаются с согласием пациента! Юлия, находясь в больнице, несколько дней согласия не давала, принципиально. Она говорила: „Лечите меня. Меня не касается“. Когда наступил час икс, уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, то стало поздно — начался сепсис», — сказал Шуров.

Медик добавил, что ампутация могла спасти артистку от смерти на стадии, пока был заражен только один палец. Его Юлия повредила во время съемок в туфлях на шпильке. Но с певицей тогда работал частный хирург, который ездил к ней на дом. Из-за того, что девушка затягивала с лечением, запустился необратимый процесс заражения.

По словам врача Началовой, в последний год жизни у нее развился сахарный диабет, но основную опасность представляла для нее подагра — сниженная функция почек, нарушение обмена мочевой кислоты.

«Вы видели руки Юлии? Они были в состоянии воспаления, вот это действие мочевой кислоты, когда ее очень большое количество в крови. Но изначально у Юлии сдали почки, поскольку ранее она болела анорексией, принимая мочегонные препараты», — рассказал медик.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Она была совсем молодой — в 2021 году ей бы исполнилось 40 лет. Артистку госпитализировали восьмого марта, 13-го перевели на искусственную вентиляцию легких. Спустя три дня после операции на ноге она скончалась.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь певицы Ларисы Долиной, Ангелина Миончинская, показала редкое фото с Юлией Началовой в детстве.

Тема:
Юлия Началова
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