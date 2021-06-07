Принц Гарри и Меган Маркл: Все о главных «мятежниках» дворца

Оказалось, что герцогиня Сассекская родила еще 4 июня. В заявлении, распространенном представителем семьи, говорится, что малышку назвали Лилибет-Диана.

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Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018-м году, получив титулы герцога и герцогини Сассекских. Казалось, принц усмирил свой скандальный нрав и наконец перестал быть главным героем желтой прессы, но эстафету приняла его жена. Даже после отречения от высоких британских титулов, знаменитая пара остается на слуху. Сейчас букмекеры Великобритании снова принимают ставки на королевскую семью: Меган Маркл беременна вторым ребенком. Как изменилась жизнь принца Гарри и Меган Маркл после свадьбы и какие инфоповоды они преподносили прессе, рассказывает 5-tv.ru.

Принц Гарри и Меган Маркл: как познакомились

Как только стало известно о помолвке принца и американской актрисы в 2017-м, журналисты и просто неравнодушные к британской королевской семье люди начали гадать, как познакомилась пара. Гарри и Меган встретились в июне 2016-го в Великобритании. Их свела подруга актрисы Вайолет фон Вестенхольц, которая дружила с принцем с детства, рассказали они в своем первом совместном интервью BBC One в 2017-м.

ТАСС / PA Images

Меган призналась, что титул и регалии Гарри ее не интересовали, единственное, что она спросила у подруги перед встречей: «Он хоть милый?» Сам принц не знал, кто такая Меган Маркл и сериал «Форс-мажоры», благодаря которому она стала популярной, не смотрел. Их первая встреча произошла на вечеринке. Будущая пара проболтала весь вечер и договорилась встретиться на следующий день. Роман Меган и Гарри развивался стремительно: вскоре принц предложил возлюбленной съездить вместе в Ботсвану. Там они поняли, что у них есть все шансы на счастливую совместную жизнь.

Принц Гарри и Меган Маркл: история любви и отношений

После поездки в Ботсвану Гарри и Меган начали встречаться. Паре удавалось скрывать отношения от общественности около четырех месяцев. Принца и актрису сдал инсайдер, который рассказал газете Sunday Express, что внук Елизаветы II состоит в отношениях со звездой «Форс-мажоров». Сдала себя и сама Меган, опубликовав на своей странице в Instagram забавную картинку двух «обнимающихся» бананов. Фолловеры актрисы заподозрили, что у нее начались серьезные отношения. Также публикацию Меган расценили как троллинг после утечки информации в СМИ.

ТАСС / ZUMA

Через некоторое время после того, как их секрет был раскрыт, Меган опубликовала селфи, на котором был заметен браслет из бисера. Точно такой же носил Гарри. В ноябре 2016-го американское издание People сообщило, что принц познакомил возлюбленную со своей семьей. Внимание прессы нарастало. Если бы Кенсингтонский дворец продолжил молчать, то принцу и актрисе не дали бы прохода журналисты и папарацци. Королевская пресс-служба подтвердила отношения Гарри и Меган 8 ноября 2016-го. Она также попросила уважать право Маркл на частную жизнь.

Меган Маркл

Актриса, жена принца Гарри — Я никогда не была частью таблоидной культуры. Я всегда жила относительно спокойной жизнью, фокусируясь на работе и вдруг… Я думаю, нас сразу так больно ударили стольким количеством лживых сплетен, что в какой-то момент я приняла решение вообще ничего не читать о себе — ни хорошего, ни плохого. Это просто не имело смысла, поэтому мы сосредоточились на наших отношениях.

В декабре того же года британским папарацци удалось впервые запечатлеть пару вместе: они направлялись в лондонский театр Гилгуд. Перед Рождеством их «поймали» на базаре в южной части Лондона во время покупки елки. Но встретить праздник вместе они не смогли. В королевской семье есть правило «no ring — no bring», согласно которому члены семьи не могут привести на праздник свою вторую половину будучи не в браке. Но на тот момент Гарри уже успел познакомить Меган с Елизаветой II. Девушку приняла тепло не только Елизавета II, но и ее корги. А внимание королевских собачек может завоевать далеко не каждый.

Королева Елизавета II и герцогиня Сассекская Меган во время официального визита в графстве Чеширв 2018-м. Фото: ТАСС / ZUMA

Рождество они праздновали порознь, но Новый год встретили вместе, а на каникулы уехали в Норвегию. Папарацци не удалось проникнуть в частную жизнь Гарри и Меган во время путешествия, так как принц позаботился о приватности. После праздников влюбленные разлетелись по разным городам: принц отправился в Лондон, а актриса в Торонто. В их жизни начались отношения на расстоянии. Меган и Гарри жили на два города.

В то же время Маркл осознала, что ради отношений с принцем придется пожертвовать многим. Вероятно, она понимала, что их история близится к помолвке и начала ассимилироваться к британскому образу жизни. Она сменила стиль в одежде. В ее гардеробе появились типичные для англичанки вещи: резиновые сапоги, стеганые куртки, тренчи песочного цвета и платья по фигуре в стиле Кейт Миддлтон. Меган пришлось перестать сниматься в кино и сериалах. Она закрыла свой лайфстайл блог The Tig.

Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном параде по случаю дня рождения Елизаветы II в 2018-м. Фото: ТАСС / ZUMA

После того как Меган Маркл поработала над собой, Гарри решил вывести ее в свет. Дебют актрисы в высшем обществе Великобритании состоялся 8 мая 2017-го на ежегодном матче по поло в Аскоте. Правда, вместе пару заснять не удалось. Они встретились только на парковке после завершения мероприятия. В сентябре 2017-го Гарри и Меган наконец-то появились на публике вместе. Они посетили мероприятие «Игры Непокоренных» в Торонто, которые проводит сам принц с 2014-го. В мультидисциплинарных соревнованиях участвуют бывшие военные, получившие ту или иную степень инвалидности. На событии была не только Меган Маркл, но и ее мама Дория Редлан.

В октябре 2017-го актриса решила сделать официальное заявление от себя лично о том, что она состоит в отношениях с принцем. Она появилась на обложке американской версии глянца Vanity Fair с заголовком: «Она просто без ума от Гарри». Поступок Меган Маркл не оценили и обвинили в чрезмерной болтливости и тщеславии. Ведь на пальце актрисы все еще не было помолвочного кольца.

Принц Гарри и Меган Маркл на Играх Непокоренных в Торонто, 2017-й. Фото: Globallookpress.com / Stephen Lock

27 ноября 2017-го пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что Гарри и Меган помолвлены. Позже в интервью BBC One принц рассказал, что сделал предложение возлюбленной в Лондоне. Они жарили курицу на ужин, Гарри встал на колено и спросил у Меган, станет ли она его женой. Девушка была настолько потрясена сюрпризом, что согласилась, не дав ему договорить. С того момента безымянный палец Маркл украсило кольцо из желтого золота и трех бриллиантов. Самый большой из них был привезен из Ботсваны — страны, где зародилась любовь Гарри и Меган, а маленькие взяты из коллекции принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл: свадьба

После объявления о помолвке, королевский дом начал подготовку к главному событию 2018-го. Дату торжества назначили на 19 мая, а местом выбрали часовню Святого Георгрия в Винздорском дворце. Свадьба планировалось намного скромнее, чем у старшего брата Гарри Уильяма. В 2011-м принц и Кейт Миддлтон стояли у алтаря Вестминстерского аббатства, где в 1981-м обвенчались принц Чарльз и Диана Спенсер. Тогда на свадьбе герцога и герцогини Кембриджских было 1900 гостей.

На венчание Гарри и Меган пригласили 600 человек со стороны жениха и невесты. Только треть из них отправилась на вечерний прием в честь торжественного события. На территорию Виндзорского дворца пустили и две с половиной тысячи обычных граждан Великобритании, чтобы, во-первых, быть ближе к народу, во-вторых, показать современный и демократичный настрой герцога и герцогини Сассекских.

ТАСС / ZUMA

В отличии от свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, на свадьбе Гарри и Меган Маркл не было британских политиков и представителей европейских королевских семей. Однако среди гостей заметили принца Лесото и бывшего премьер-министра Великобритании Джона Мейджора с женой. Со стороны Меган на торжество приехало много знаменитостей. В часовню Святого Георгия посетили Дэвид и Виктория Бекхэмы, Серена Уильямс — лучшая подруга Маркл, Приянка Чопра, Джордж и Амаль Клуни, Опра Уинфри, Джеймс Блант и Элтон Джон.

Певец Элтон Джон. Фото: ТАСС / PA Images

Отдельного внимания заслуживают родственники Меган Маркл, которых не пригласили на свадьбу. В часовне Святого Георгия не было брата невесты Тома Маркла-младшего и сестры Саманты Грант. Их не позвали из-за негативных высказываний в сторону младшей сестры в социальных сетях. Они обвиняли Меган в двуличии. Актриса не реагировала на выпады родственников и, вероятно, ударила по самому больному, не пустив их на собственную свадьбу.

Слева направо: Мама Меган Маркл Дория Редлан, принц Чарльз Уэльский и герцогиня Корнуолльская Камилла. Фото: ТАСС / PA Images

Не получил приглашение и племянник Меган Тайлер Дули. Среди гостей со стороны невесты была только мама Маркл — Дория. Отец Том Маркл тоже не пришел из-за скандала с постановочными фото его подготовки к свадьбе дочери. Маркл договорился с папарацци на «фото-прогулку» с ним во время приятных хлопот к королевской свадьбе, сообщил портал TMZ. После того, как информация появилась в СМИ, Том слег с сердечным приступом и решил не ехать на свадьбу Меган. К алтарю герцогиню Сассекскую проводил ее свекр — принц Чарльз.

Принц Гарри и Меган Маркл во время венчания в часовне Святого Георгия, 19 мая 2018-го. Фото: ТАСС / PA Images

Букмекеры Великобритании принимают ставки на все, что связано с королевской семьей. В 2018-м ставки коснулись и свадебного платья Меган Маркл. Предполагалось, что будущая герцогиня будет шить наряд у Erdem, Roland Mouret, Inbal Dror, Jenny Packham или Alexander McQueen. Но она выбрала французский модный дом Givenchy. Платье Меган Маркл было демократичным и скоромным: никаких аппликаций, открытых частей тела и кружева. В свое время в платьях от Givenchy под венец шли Одри Хепберн и Ким Кардашьян. Голову королевской невесты украшала бриллиантовая тиара-бандо, которая принадлежала прабабушке Гарри — Марии Текской.

ТАСС / PA Images

Еще один из примечательных моментов на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл — это музыкальное сопровождение. В часовне Святого Георгрия прозвучала песня «Stand by me» в исполнении известного в Британии хорового ансамбля The Kingdom Choir. Большинство участников хора — темнокожие. Песня популярна на свадьбах и является олицетворением борьбы за гражданские права. Когда-то песня была гимном солидарности и толерантности.

Принц Гарри и Меган Маркл: титул

Еще до торжественного события стало известно, что королева Елизавета II наградит Гарри и его невесту титулами герцога и герцогини Сассекских. Букмекеры ставили на несколько свободных титулов в королевской семье: Виндзор, Кларенс, Коннаут и Олбани. Однако они были дискредитированы из-за неподобающего поведения их предыдущих владельцев. Единственным владельцем титула герцога Сассекского был дядя королевы Виктории Август Фредерик — сын короля Георга III. По иронии судьбы, он тоже в свое время женился на женщине, которая не была представительницей аристократии. Избранницей герцога Сассекского была католичка Августина Мюррей. Второй женой Августа Фредерика стала леди Цецилия Бэггинс. Ни одну из них королева Виктория так и не удостоила титула герцогини Сассекской.

ТАСС / PA

Но Меган Маркл стала Ее Королевским Высочеством Меган, герцогиней Сассекской. Хотя актрису могла бы носить титул принцессы Генри Уэльской. Она стала первой женщиной в королевской семье Великобритании, кого удостоили этого титула. Но была герцогиней Меган недолго. В январе 2020-го герцог и герцогиня Сассекские объявили, что отказываются от звания старших членов королевской семьи и начинают самостоятельную жизнь. С 31 марта их коммерческий знак и титулы признали недействительными. Также Гарри и Меган больше не могу использовать слово «royal» для своих проектов.

Принц Гарри и Меган Маркл: отречение

В 2020-м в Великобритании прошел не только Brexit, но и Megxit. Прожив в роли герцога и герцогини Сассекских несколько лет, Меган и Гарри поняли, что они больше не могут выполнять королевские обязанности. Американская актриса не прижилась в британском дворе, кроме того, давила общественность. 18 января 2020-го стало известно, что Букингемский дворец договорился с королевскими «мятежниками» об условиях, согласно которым, они сложат свои обязанности. Их лишили титулов и позволили вести самостоятельную финансово независимую от семьи жизнь.

Биография принца Гарри и Мегаy Маркл «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» авторов Омида Скоби и Кэролин Дюран. Фото: ТАСС / EPA

Что потеряли Гарри и Меган? Королем он вряд ли бы стал, так как был шестым в очереди. Несмотря на отречение, право престолонаследия он не потерял. На старших членов королевской семьи, коими являлись герцог и герцогиня Сассекские, наложено множество обязанностей и ограничений. Они обязаны представлять семью на официальных мероприятиях, не имеют право открыть собственных бизнес и даже поделиться собственной фотографией в социальных сетях. Права на эксклюзив принадлежат королевской пресс-службе.

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Гарри и Меган получили право самостоятельно зарабатывать, но лишились доли в гранте суверена. Сумма гранта формируется из дохода королевских владений и распределяется между членами семьи. Но они могут тратить его не на личные цели, а на обеспечение выполнения королевских обязанностей, которых принца Гарри и Меган лишили. Правда, доход бывшего герцога Сассекского состоял на 95% из денег принца Чарльза, которые он получает от земель и прочих активов трастового фонда Duchy of Cornwall. Грант суверена занимал всего 5% в «кошельке» Гарри. В 2019-м Гарри и Уильям получили 5,1 миллиона фунтов стерлингов из фонда отца, согласно информации на официальном сайте королевской семьи Royal.uk.

ТАСС / EPA

В марте 2020-го принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию. Сначала они приехали в Канаду, на родину актрисы. Но простые граждане возмутились без пяти минут бывшим монархам в своей стране. На обеспечение безопасности Меган Маркл и принца Гарри канадское правительство тратило бы десять миллионов долларов в год. Чтобы не развивать скандал, пара переехала в Лос-Анджелес. Место для спокойной размеренной жизни они выбрали неподходящее: за принцем и актрисой охотятся местные папарацци.

Принц Гарри и Меган Маркл на Национальное кладбище в Лос-Анджелесе в День памяти павших, 2020-й. Фото: ТАСС / PA

Первый неприятный инцидент после отречения произошел в ноябре 2020-го. Принцу Гарри было отказано в возложении цветов от его имени к монументу в честь Дня Поминовения, во время которого Великобритания чтит память павших в Первой и Второй мировых войнах, сообщила газета The Times. Гарри не растерялся и отправился на американское кладбище вместе с женой, где устроил импровизационной акцию памяти. Принц прослужил в армии более десяти лет и всегда относился с трепетом к ветеранам. Это тема для него очень важна, но по данным The Telegraph, после отречения его лишили даже воинских званий.

Принц Гарри и Меган Маркл: дети

15 октября 2018-го стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца. Тогда же озвучили приблизительную дату родов: наследник герцога и герцогини Сассекских должен был родиться весной 2019-го. Королевская семья обычно скрывает пол детей до самого рождения, но еще в феврале Меган рассказала, что ждет мальчика и поделилась планами по воспитанию сына. Маркл сообщила, что стиль воспитания наследника будет с «гибким подходом к гендеру».

ТАСС / EPA

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая 2019-го, хотя должен был родиться еще в конце апреля. Общественность предположила, что Меган решили скрыть факт рождения. Из-за того, что 37-летняя герцогиня явно уже переносила мальчика, ей пришлось отказаться от услуг королевских акушерок и традиции рожать в «домашних условиях». Перед родами ее отвезли в госпиталь Портленд, где она и родила Арчи. Он стал седьмым в очереди на престол.

Принц Гарри и Меган Маркл с новорожеденным Арчи ТАСС / PA Wire

Такой пренебрежительный подход к королевским традициях разозлил подданных Великобритании. Домашние роды обошлись бы Меган бесплатно, а за появление на свет ребенка в Портленд супруги заплатили 21 тысячу фунтов стерлингов. Следом за этим Гарри и Меган Маркл нарушили еще одну традицию: они не вышли с новорожденным сыном, чтобы дать возможность фотографам сделать первые фото. Принц вышел один, сообщив, чтобы они обнародуют фото с Арчи через несколько дней.

ТАСС / PA

В июле 2020-го герцог и герцогиня Сассекские пережили выкидыш. Меган Маркл рассказала о трагедии в собственной колонке в газете The New York Times в октябре прошлого года. В феврале 2021-го стало известно, что супруги ожидают пополнение, сообщило британское агентство PA Media. Будущий ребенок Меган и Гарри станет восьмым в очереди на престол Великобритании после своего старшего брата Арчи.

Принц Гарри и Меган Маркл: скандалы

За несколько лет существования семьи Гарри и Меган разгорелось немало скандалов. Из крупных — отречение и роды в частной клинике. Больше всего пострадала Маркл: ее травили как до замужества, так и после свадьбы. Ей даже пришлось закрыть комментарии на своей странице в Instagram. Летом 2017-го посетителям запретили фотографировать Меган во время теннисного турнира Уимблдон. Охранник герцогини предупредил женщину, сидевшую рядом, что фотографировать ее нельзя. Поведение Маркл и ее охранника подлило еще больше масла в огонь.

Меган Маркл на турнире Уимблдон в 2019-м. Фото: ТАСС / PA Wire / PA Images

Той самой женщиной оказалась консультант по связям с общественностью Салли Джонс, которая после инцидента даже написала колонку в The Daily Telegraph. Она возмутилась, что герцог и герцогиня Сассекские требуют повышенной конфиденциальности, но в их резиденции Фрогмор-хаус идет дорогостоящий ремонт на деньги налогоплательщиков. Интерьер оформляла Виктория Бекхэм. Меган ни раз оказывалась в центре скандалов из-за своей расточительности.

В 2019-м пара отправилась на Ибицу на частном джете, чтобы отметить день рождения Меган. Шикарная вилла обошлась герцогу и герцогине в 108 тысячи долларов. Спустя два дня после возвращения в Лондон, они полетели в Ниццу. Кто оплатил перелеты, Букингемский дворец не уточнил, но британские таблоиды подсчитали, что один рейс на таком джете стоит 24 тысячи долларов.

ТАСС / ZUMA

На Меган Маркл нападала не только британская пресса, но и защитники животных. Актриса ни раз заявляла, что она ярый защитник окружающей среды. Она даже запретила Гарри участвовать в традиционной английской охоте. Но зоозащитников возмутила ее тяга к перелетам на бизнес джетах, которые несут огромный урон окружающей среде и любовь к дорогим сумкам из натуральной кожи.

Маркл так и не смогла прижиться в британском обществе. Отношения не сложились со служащими при дворе и с Кейт Миддлтон. Это настоящий вызов для англичан, ведь Кейт — любимица публики. По слухам британских таблоидов, герцогиня Кембриджская не поддержала Меган во время травли. Даже после отречения внимание прессы к принцу Гарри и его жене не утихает. Они то и дело становятся главными героями желтых заголовков.

Принц Гарри и Меган Маркл: кино, телевидение и медиа

Незадолго до свадьбы актриса перестала сниматься в кино и сериалах. В 2018-м Маркл ушла из сериала «Форс-мажоры» и полностью посвятила себя подготовке к новой роли. В мае того же года вышел документальный фильм «Гарри и Меган: История королевской любви» на платформе Lifetime Network. Принца сыграл британский актер Мюррей Фрейзер, а роль Маркл исполнила Париса Фитц-Хенли.

Кадр из к/ф «Гарри и Меган: История королевской любви», 2018-й. Фото: Kinopoisk.ru

Но после отречения от герцогских титулов в 2020-м у Меган появилась возможность вернуться в Голливуд. Пара уже заключила выгодные контракты с Netflix и Spotify. В конце 2020-го Гарри и Меган выпустили собственный подкаст, где обсуждали уходящий год вместе с британскими знаменитостями. Также они вспомнили активистов, которые проявили себя в 2020-м. Но подкаст провалился и занял всего 17 место в топе Spotify. Слушатели обвинили Гарри и Меган в лицемерии: несмотря на борьбу за приватность, они решили записать голос Арчи в качестве бонуса.

В 2021-м бывшие герцог и герцогиня Сассекские анонсировали создание собственной продюсерской компании Archewell Audio. В начале года Гарри заметили на съемочной площадке в сопровождение охраны. Еще в 2020-м The Sun сообщила, что супруги заключили соглашение с Netflix о производстве реалити шоу со своим участием, документальных и художественных фильмов, а также детских программ. Сумма контракта составила 150 миллионов долларов.

Globallookpress.com / Keystone Press Agency

Есть вероятность, что Меган Маркл напишет книгу о жизни в королевской семье. Актрисе уже поступили предложения от известных издательств, поделилась информацией репортер Букингемского дворца Кэти Никхолл. Однако инсайдер отметила, что ожидать от книги новых скандальных подробностей не стоит.