Родился в рубашке: как Мягков едва не погиб на съемках «Жестокого романса»

Народный артист РСФСР Андрей Мягков любил жизнь и ничуть не меньше обожал свою профессию. Но однажды, во время работы над фильмом «Жестокий романс», артист оказался на волосок от гибели.

Во время съемки сцены, когда Паратов в исполнении Никиты Михалкова увозит Ларису Огудалову, которую сыграла Лариса Гузеева, на пароходе, а Карандышев, роль которого исполнил Мягков, плывет вслед за кораблем спиной по направлению колесного парохода, артист чуть не утонул. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

«На этом колесе крутятся плицы, каждая весом 80 килограммов. Андрей не рассчитал, подплыл слишком близко, попал под эти плицы. Одна ударила по носу лодки, другая по корме… Все в панике, потому что спастись в такой ситуации невозможно. В каком-то ступоре я закричал ассистенту: «Камеру не выключай, мы снимаем последние кадры жизни великого актера!» — рассказывал в одном из интервью оператор Вадим Алисов.

Съемочная группа была готова к самому страшному исходу. Сначала на поверхности воды оказался парик Андрея Мягкова. Потом и сам артист. Шокированного актера, который в тот день чудом выжил, отпаивали коньяком. Спустя некоторое время Алисов заметил Мягкова в баре посреди дня. Актер распивал спиртное. На вопрос оператора о поводе застолья, Мягков ответил: «Сегодня девятый день».

Этот случай — явное доказательство того, что Андрей Мягков ценил каждый миг своей талантливой жизни. И жизнь отвечала ему взаимной любовью. Так, в одном из последних интервью артиста, которое он дал в декабре 2020 года в эфире телеканала «Россия 1», Мягков пожелал россиянам научиться радоваться своему существованию.

«Меньше тягот жизненных желаю всем людям. Надо уметь радоваться жизни. Умение радоваться жизни дано не всем. Для этого не обязательно, чтобы было все прекрасно. Надо учиться радоваться жизни. Желаю людям учиться этому. Здоровья, подольше жить — тем кто хочет. И любви!» — сказал народный артист.

Андрея Мягкова не стало в ночь на 18 февраля. Кумир миллионов скончался в возрасте 82 лет у себя дома, в Москве. Ему стало плохо, и родные вызвали неотложку. Прибывшие медики пытались реанимировать актера, но не смогли. Предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище 20 февраля.