Портрет под снегом: через четыре дня после похорон могилу Мягкова сложно отыскать

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Егор Измалкин
Эксклюзив 5 723

Народный артист РСФСР скончался в ночь на 18 февраля на 83-м году жизни. Он обрел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище.

Фото, видео: globallookpress.com; 5-tv.ru

Тема:
Умер Андрей Мягков

Могила народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, которого похоронили четыре дня назад — 20 февраля — на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища, все еще усыпана цветами. Эксклюзивное видео публикует 5-tv.ru.

Место захоронения актера занесло снегом. Его черно-белая фотография, поставленная рядом с крестом, наполовину погрузилась в сугроб, на котором лежит множество гвоздик, красных и белых роз.

5-tv.ru

Актер Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. Широкую известность ему принесли роли в таких кинокартинах, как «Жестокий романс», «Братья Карамазовы», «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман». С 1977 года он служил в МХТ имени Чехова, много играли на сцене и преподавал. Он скончался в ночь на 18 февраля у себя дома в Москве на 83-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Известно, что рядом с Мягковым похоронят актрису Екатерина Градову, которая ушла из жизни 22 февраля в возрасте 74 лет.

Как писал 5-tv.ru ранее, вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенкая объяснила свое отсутствие на его похоронах.

Тема:
Умер Андрей Мягков
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