«Неоднородный» март: Вильфанд предупредил о грядущих морозах весной
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что грядущий месяц пройдет под влиянием экстремальных погодных явлений.
Фото: depositphotos / yulek1985
Морозы вернутся в европейскую часть России в начале весны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Погода вплоть до двадцатых чисел марта будет неоднородной. Так что ждать потепления с окончанием календарной зимы не стоит.
«Будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже -10, -10…-15 градусов. Когда — расскажем за три дня до этого события», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.
В частности, неоднородность проявится в сильных температурных скачках и погодных аномалиях. Оттепели будут сменяться заморозками, а на смену снегопаду будут приходить проливные дожди и ураганный ветер. Однако точный прогноз метеорологи сильно заранее дать не могут.
Ранее 5-tv.ru писал, как главный синоптик Петербурга объяснил погодные явления в Северной столице в конце февраля.
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