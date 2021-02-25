«Неоднородный» март: Вильфанд предупредил о грядущих морозах весной

Морозы вернутся в европейскую часть России в начале весны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода вплоть до двадцатых чисел марта будет неоднородной. Так что ждать потепления с окончанием календарной зимы не стоит.

«Будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже -10, -10…-15 градусов. Когда — расскажем за три дня до этого события», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

В частности, неоднородность проявится в сильных температурных скачках и погодных аномалиях. Оттепели будут сменяться заморозками, а на смену снегопаду будут приходить проливные дожди и ураганный ветер. Однако точный прогноз метеорологи сильно заранее дать не могут.

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