Сколько звезды зарабатывают на откровениях о личных трагедиях?
Телеведущие Андрей Малахов и Лера Кудрявцева обозначили гонорар знаменитостей, участвующих в популярных ток-шоу.
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Знаменитости за участие в различных телевизионных шоу зачастую получают неплохой гонорар. Какой именно раскрыли телеведущие Лера Кудрявцева и Андрей Малахов.
К примеру, частые гости и эксперты ток-шоу вроде певца Данко, Эвелины Бледанс и Даны Борисовой получают по 20-50 тысяч рублей за один выпуск. Важные свидетели, непубличные звезды и их родственники, ставшие участниками резонансных историй — как было с ДТП Михаила Ефремова — по 50-100 тысяч рублей за передачу.
На гонорар от 100 до 150 тысяч рублей могут рассчитывать звезды 90-х — Елена Проклова, Татьяна Васильева. Как пишет сайт KP.RU, лучше всего «зарабатывают» артисты после скандальных историй или смерти в семье. К примеру, родные Валентины Легкоступовой, Бориса Грачевского, Владимира Конкина, Любови Успенской за одно эксклюзивное интервью получают по 200-500 тысяч рублей.
«Ценник» отечественных звезд был раскрыт во время беседы на новой платформе Clubhouse. Доступ к этой социальной сети пока что есть только у пользователей iOs. Многие известные люди и эксперты уже присоединились к этому приложению.
Малахов и Кудрявцева признались, что раньше федеральные телеканалы платили своим гостям еще больше. Но пандемия сильно урезала расценки. Например, Эммануил Виторган после рождения дочери получил 1,8 миллиона рублей за интервью. А вдовец Валентины Легкоступовой, Юрий Фирсов, несмотря на громкую тему со смертью жены, получает только 200-300 рублей за передачу.
Только самые громкие скандалы, которые будет долго обсуждать вся страна, стоят в 2021 году полмиллиона и выше. Но таких предложений все меньше. Именно поэтому ни на одном канале стриптизеру Сергею «Тарзану» Глушко не удалось выбить желанные два миллиона рублей за интервью на тему измены Наташе Королевой. В итоге супруги рассказали обо всем Ксении Собчак на ее YouTube-канале. Сколько это стоило ведущей — неизвестно, пишет издание.
Другие участники беседы в Clubhouse согласились с озвученными Малаховым и Кудрявцевой суммами. Они рассказали и другие интересные детали. Иногда телеканалы заключают контракт со звездами, чтобы те выдавали все откровения на тему случившегося в их семье только им. В зависимости от популярности темы в сети, этот период может длиться от недели до трех месяцев.
А вот на YouTube даже самые маститые артисты чаще всего откровенничают бесплатно.
Ранее 5-tv.ru писал, сколько получают артисты за корпоративы в пандемию коронавируса.
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