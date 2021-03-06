«Только оплакали»: Бузова раскрыла, когда «Дом-2» вернется в эфир

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Алина Потёмкина
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Проект закрыли в декабре прошлого года.

«Только оплакали»: Бузова раскрыла, когда «Дом-2» вернется в эфир

Фото: ТАСС / Алешковский Митя

Тема:
Ольга Бузова

Известная российская телеведущая Ольга Бузова раскрыла, когда в эфир вернется знаменитое телешоу «Дом-2». После того, как проект закрыли в декабре 2020 года, многие фанаты с нетерпением жали новостей о его перезапуске, другие уже утратили веру в то, что снова смогут следить за жизнью любимых героев шоу. Надежду на возвращение «Дома-2» в фанатов вселил рекламный ролик, в котором снялась сама Ольга Бузова. Видео размещено в официальном аккаунте телестройки в Instagram.

«Этого ждали все, этой весной легендарное мегареалитишоу „Дом-2“ возвращается. Стань новой звездой, осуществи свои самые заветные мечты, пройди кастинг и стань легендой!» — призвала Бузова.

 
 
 
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Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine)

Поклонники под роликом начали горячо спорить о будущем проекта.

«Ура, я уж думала — все!»

«Интересно, каким он будет…»

«Только оплакали»;

«Без Бузовой смотреть не будем»;

«Кто-то этого ждал?» — писали подписчики.

О закрытии «Дома-2» стало известно в конце декабря 2020 года. Проект решили завершить после 16 лет существования из-за низких рейтингов. Уже тогда ходили слухи о том, что вскоре шоу перезапустят, однако никакой конкретики не было. Накануне стало известно, что «Дом-2» уже этой весной вернется в эфир, и продюсера проекта ищут героев для новых выпусков.

Тема:
Ольга Бузова
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