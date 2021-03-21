«Потрясающий вокал»: Бузова выбыла из шоу «Маска» под смех Киркорова

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Анна Васильева
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В проекте случилось очередное громкое разоблачение, которое шокировало зрителей и судей.

«Потрясающий вокал»: Бузова выбыла из шоу «Маска» под смех Киркорова

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

В шоу «Маска» случилось очередное разоблачение. На этот раз жюри и зрители узнали, кто же выступал в костюме Розовой пантеры. Предположений было много: Татьяна Навка, Лена Ленина, Яна Рудковская. Однако участницей в костюме яркой кошки оказалась Ольга Бузова.

«Вы не представляете, как мне было сложно спрятать свой узнаваемый потрясающий вокал», — сказала поющая ведущая после разоблачения.

Филипп Киркоров, который больше других членов жюри настаивал на том, что Ольги в костюме Розовой пантеры быть не может, не смог скрыть изумления. После слов телеведущей про «потрясающий вокал» король российской эстрады рассмеялся.

«Обожаю!» — тепло ответил Киркоров.

Сейчас в шоу остались десять участников из 14. Ранее разоблачили Черную Пантеру, Ананас, Пингвина и Банан.

Ранее 5-tv.ru писал, что разоблаченный Юрий Стоянов рассказал, как на самом деле проходят съемки шоу «Маска».

Тема:
Ольга Бузова
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