«Там был мой друг»: Блогер «Макс Кинг» высказался о массовом ДТП в центре Москвы

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 507

Столичная авария, участниками которого стали пять автомобилей, не обошлась без погибших. Предположительно, за рулем мог находиться другой известный блогер — Эдвард Бил.

Фото, видео: ВКонтакте @moscowtop1; 5-tv.ru

Центр Москвы частично перекрыли из-за серьезного ДТП на Садовом Кольце, где столкнулись сразу пять автомобилей. Одна из машин, которая по предварительной информации спровоцировала столкновение, принадлежит блогеру «Максу Кингу». 5-tv.ru удалось пообщаться с ним прямо на месте происшествия.

«Моя машина, я дал ее другу, и она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло. Я только что подъехал, стою, смотрю на эту ситуацию», — рассказал «Макс Кинг».

В каком состоянии находится тот самый друг блогера, он не знает. По его словам, о том, что случилось с парнем, сидевшим за рулем синей иномарки, неизвестно. Именно поэтому «Макс Кинг» и прибыл на место происшествия, чтобы «во всем разобраться».

Предположительно, друг, о котором говорит блогер — его коллега, небезызвестный «Эдвард Бил». Товарищи похожи внешне и любят вместе устраивать и записывать на видео различные пранки. Некоторые очевидцы аварии изначально перепутали «Кинга» с «Билом». У обоих молодых людей в соцсетях есть фото за рулем именно этой синей Audi. Возможно, блогеры решили устроить очередной розыгрыш.

При этом «Эдвард Бил» неоднократно становился участником громких «аварий». У него с ДТП особенные отношения. Например, летом 2019 года он протаранил «машину ДПС» и столкнулся с «проблемами». Тогда автомобиль, стилизованный под полицейский, изъяли, а у «Эдварда Била» нашли около 30 штрафов за превышение скорости.

«Эдвард Бил» обрел известность за счет эпатажных розыгрышей. После ролика под названием «Хитман» ему пришлось извиняться за «вооруженный пранк» в торговом центре Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что одна из пострадавших в столичной аварии госпитализирована в тяжелом состоянии. Вторая пострадала легко.

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