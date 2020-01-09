Блогер Эдвард Бил столкнулся с проблемами после пранка с тараном автомобиля ДПС

Блогер Эдвард Бил, протаранивший этим летом «машину ДПС», столкнулся с проблемами. Как стало известно 5-tv.ru, полиция установила, что его приятель управлял подставным полицейским автомобилем.

3 января охранник жилищного комплекса на Донецкой улице в Москве обнаружил на парковке автомобиль марки Ford. Его внимание привлек тот факт, что машина была оснащена проблесковыми маячками и наклейками ДПС и при этом спрятана под брезентом.

Охранник сразу же вызвал на место полицию. Правоохранители сверили номера, выяснив, что в автопарке ДПС столицы такой автомобиль не значится. Во время расследования полицейские вышли на блогера Эдварда Била, его брата и приятеля блогера.

Артур Биль рассказал полиции, что уже видел дубликат полицейского автомобиля на парковке. Он узнал от брата, что машина будет использоваться для съемок очередного ролика. Позже было установлено, что этим автомобилем управлял приятель Эдварда.

Блогер и его приятель отказались от дачи показаний. Автомобиль, стилизованный под полицейский, изъяли. Также правоохранители изъяли Mercedes Gelandewagen, на котором приятели, предположительно, приезжали на парковку к дубликату машины ДПС.

В отношении друга блогера составили административные протоколы. У самого Эдварда Била нашли около 30 штрафов за превышение скорости. Возможно, будет решаться вопрос о лишении прав.

Как сообщал 5-tv.ru, Эдвард Бил обрел известность за счет эпатажных розыгрышей. После ролика под названием «Хитман» ему пришлось извиняться за «вооруженный пранк» в торговом центре Москвы. В июне на YouTube-канале блогера вышло видео, в котором тот таранит автомобиль с наклейками и проблесковыми маячками ДПС, а потом сбегает от погони. Вероятно, в ролике использовалась найденная на парковке машина.