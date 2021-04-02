Когда попавшему в жуткое ДТП Эдварду Билу изберут меру пресечения?

Мера пресечения задержанному за участие в жутком ДТП В Москве блогеру Эдварду Билу изберут в субботу, 3 апреля. Об этом в интервью ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время знаменитый пранкер находится в следственном изоляторе на Петровке.

«Подозреваемый Бил проведет еще одну ночь в ИВС. Завтра в первой половине дня следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения», — цитирует информатора агентство.

В каком именно суде будет проходить предварительное слушание дела Била — не уточнялось. Известно лишь, что следствие не намерено просить об аресте блогера.

Резонансное ДТП при участии Эдварда Била произошло в центре столицы 1 апреля. Предварительно, двигаясь на Audi, блогер не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с несколькими авто. Больше всех в аварии пострадала водитель Volkswagen. Женщину отправили в реанимацию.

По данным оперативников, Audi за рулем которой ездил Бил, официально зарегистрирована на другого блогера — Макса Кинга. Последний заявил, что одолжил приятелю машину на время. Притом, на иномарке были подложные номера.

Сам Бил в ходе допроса отрицать вину в случившемся не стал. Молодой человек признался, что был за рулем иномарки в момент аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему эксперты считают «неадекватным» стиль вождения блогера Эдварда Била.