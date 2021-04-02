«Неадекватный стиль вождения»: эксперт оценил поведение Эдварда Била за рулем

Блогер Эдвард Бил, который стал вероятным виновником массовой аварии в центре Москвы, в день инцидента вел себя на дороге неадекватно. Столичный Дептранс опубликовал соответствующее видео, на котором видно, как синий Audi исполняет замысловатые финты на Садовом кольце.

По мнению зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ и вице-председателя организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александра Холодова, подобный стиль вождения можно назвать опасным.

«Неадекватный стиль вождения. Раньше в правилах дорожного движения был запрещен даже обгон с правой стороны. Сейчас такого запрета нет, потому что обгон — это только с выездом на встречную сторону. Тем не менее, такой маневр всегда считается небезопасным. Движение с правой стороны, еще и с резким перестроением в левый ряд, с выездом на встречную — то есть явно неадекватно как-то вел себя водитель», — пояснил автоэксперт 5-tv.ru.

По мнению Холодова, синий Audi никто не подрезал — по роликам видно, что авто перестраивается и резко выезжает на встречку.

«Когда мы говорим про подрезание, это значит другой автомобиль должен был поменять полосу, а здесь именно автомобиль этого блогера как раз шныряет между рядов», — заявил специалист.

Массовое ДТП случилось в центре Москвы днем 1 апреля. Водитель синего Audi вылетел на встречную полосу и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей. Женщину, управлявшую Volkswagen, отправили в реанимацию. По предварительным данным, виновником происшествия стал блогер Эдвард Бил, который известен в сети своими пранками, в том числе на дорогах. Он признался, что был за рулем иномарки. Сейчас блогер задержан и находится в статусе подозреваемого.

Известно, что Audi принадлежит другому блогеру — Максу Кингу. Он признался, что дал приятелю машину на временное пользование. При этом на ней были подложные номера.

Как писал 5-tv.ru ранее, адвокат Сергей Жорин объяснил задержание Эдварда Била после ДТП его медийностью.