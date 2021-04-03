«Вызов обществу»: адвокат пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом о решении суда

Защита потерпевшей в ДПТ с участием блогера Эдварда Била не довольна избранной подозреваемому мерой пресечения. Об этом 5-tv.ru заявил адвокат пострадавшей стороны Андрей Князев. Ранее блогера отпустили из зала суда после вынесения решения о запрете определенных действий.

«С данной мерой пресечения мы не согласны. У нас очень много вопросов к следствию. Для меня было большим удивлением, что по данному уголовному делу вообще нет потерпевших, несмотря на то, что четыре машины пострадало в ДТП», — сказал юрист.

По его словам, следствие не учло при подготовке к заседанию ряд важных моментов. В частности то, что за авто, на котором передвигался блогер, числилось более 400 нарушений ПДД. Кроме того, машина была оформлена не на водителя, и у нее не было никаких страховых документов. Изначально следствие просило, чтобы подозреваемый постоянно находился по месту регистрации, однако в дальнейшем почему-то изменило свою позицию. Все это, по мнению адвоката, делает решение суда как минимум странным в глазах общественности.

«Мы считаем, что это определенный вызов обществу. Человек, который более 400 раз нарушил правила дорожного движения за два года — и к нему применена столь мягкая мера пресечения», — заявил Князев.

ДТП с участием иномарки, за рулем которой был известный пранкер Эдвард Бил, случилось 1 апреля в центре Москвы. Audi, которой управлял блогер, на большой скорости выехала на встречную полосу и протаранила легковой автомобиль. От удара машину отбросило в соседний ряд, а после она столкнулась еще с тремя авто. Позже выяснилось, что иномарка Била имела подложные номера, а ее владельцем оказался другой блогер — Макс Кинг. Более того, на авто числились не менее 400 нарушений ПДД. В результате аварии одна женщина попала в реанимацию.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса Эдварда Била после ДТП.