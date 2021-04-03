Добровинский назвал «несправедливой» меру пресечения Эдварду Билу

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Алина Потёмкина
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Суд не стал брать блогера под арест после резонансного ДТП.

Добровинский назвал «несправедливой» меру пресечения Эдварду Билу

Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Александр Добровинский, выступавший защитником потерпевшей стороны в резонансном ДТП с Михаилом Ефремовым, оценил избранную меру пресечения блогеру Эдварду Билу, ставшему участником аварии на Садовом кольце. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он назвал решение суда победой защиты молодого человека. Ранее блогер был освобожден из зала суда — вместо ареста он получил в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

«Если адвокат пострадавшей не согласен, значит, ему не хватило аргументов. А адвокат защиты хорошо сработал. Если это все, как вы говорите, то это несправедливо. Но это делает честь защите этого блогера и, конечно, не делает чести людям, которые представляли другую сторону. Но, впрочем, я не был в процессе, я не знаю всех перипетий и деталей», — отметил Добровинский.

Ранее знаменитый юрист сообщал, что готов отстаивать в суде права потерпевшей стороны, если к нему обратятся с соответствующей просьбой. В деле о «пьяном» ДТП Михаила Ефремова он представлял интересы семьи погибшего Сергея Захарова и выиграл — актер получил семь с половиной лет колонии.

ДТП с участием Эдварда Била случилось 1 апреля в центре Москвы. По стечению обстоятельств, авария произошла практически на том же участке, что и аналогичная с участием Ефремова. Иномарка, которой управлял блогер, выехала на встречную полосу, протаранила легковой автомобиль, после чего въехала еще в три машины в другом ряду. В результате в ДТП серьезно пострадала женщина — в настоящий момент она находится в реанимации, за ее жизнь борются медики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отозвался об избранной мере пресечения адвокат потерпевшей в ДТП с Эдвардом Билом.

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