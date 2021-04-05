Певицу Ольгу Бузову довели почти до истерики вопросами про ее экс-возлюбленного Даву на церемонии награждения премии «Жара». Причем масла в огонь старательно подливала бывшая коллега артистки по «Дому-2» — телеведущая Ксения Собчак.

Собчак сначала подкалывала Бузову на тему забывчивости, а затем сразу перешла к главному. И обратилась к Филиппу Киркорову с провокационным вопросом — ведь все знают, что тот дружен и с Бузовой, и с Давидом Манукяном (настоящее имя рэпера — Прим. ред.).

«Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит?» — спросила Собчак у короля отечественной эстрады.

Бузова поддержала вопрос.

«Да, что он скажет после того, как увидит, что ты меня обнимаешь?» — добавила она.

Киркоров же ответил, что Манукян просто «порадуется за друга».

Как оказалось позже, это на публике Бузова держалась весело и не стала уходить от поднятой Ксенией Собчак темы. За кулисами девушка разрыдалась, пишет Starhit.ru.

«Почему меня все время спрашивают про Даву? — спрашивала она. — Я уже и так ухожу от ответа, и эдак — но меня заваливают вопросами о нем».

Близкие к Бузовой люди добавили, что до «Жары» Ольга была в отличном настроении, старательно выбирала платье и рассчитывала на интерес к своему туалету. Вместо этого ее снова ждали вопросы о бывшем парне.

«Как и любую девушку, это очень ее ранило, ведь она до сих пор переживает это расставание», — добавили друзья певицы.

Ольга Бузова и Дава встречались около полутора лет, но в январе после своей громкой «свадьбы» на Мальдивах расстались. Что именно стало причиной разрыва звездной пары, неизвестно. Однако сама Ольга заявляла о насилии со стороны жениха, и его изменах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лазарев устроил виртуальное свидание с Бузовой.