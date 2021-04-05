Как и где проверить антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной»?

Вакцинация от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» предполагает последующее тестирование на антитела определенным методом, отличным от применимых к остальным вакцинам. Об этом накануне рассказали в Роспотребнадзоре. О том, что это за тесты, почему нужно использовать именно их, и где можно проверить иммунитет к COVID-19 после прививки, сайту KP.RU рассказала замруководителя «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

По словам специалиста, «ЭпиВакКорона» состоит из трех пептидов — искусственно выращенных белков коронавируса. Они способствуют выработке определенного вида антител, направленных на защиту организма именно от COVID-19. Основная масса тестов рассчитана на выявление более широкого спектра антител, а потому может не отфильтровать эту узкую категорию.

«Упрощенно говоря, такие тесты „заточены“ на измерение других показателей. А чтобы проверить уровень антител после нашей прививки, нужен специальный тест», — пояснила Непомнящих.

К подходящим способам измерения иммунитета после «ЭпиВакКороны» относится ИФА тест-система «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». В настоящий момент она поставляется во все регионы страны, где делают прививки данным препаратом. По словам эксперта, пройти такой тест можно в Центральном НИИ эпидемиологии и в региональных центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Предполагается, что в дальнейшем тесты можно будет пройти прямо в поликлинике, где ставили прививку.

«ЭпиВакКорона» — вторая отечественная разработка защиты против коронавируса после препарата «Спутник V». Она начала поступать в медицинские учреждения России 2 апреля. Отличие от первой вакцины в том, что для прививки используется всего один компонент — повторный укол не потребуется. Есть и третий препарат, который буквально недавно начал поступать в гражданский оборот — «КовиВак». Ранее 5-tv.ru рассказывал об отличиях российских вакцин.