На Украине испугались отмены соглашения о пребывании флота РФ в Крыму

Отмена соглашений о размещении российского флота в Крыму категорически не выгодна Киеву. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. По словам пресс-секретаря ведомства, денонсация харьковских договоренностей лишит Киев «дополнительных аргументов для борьбы с Россией в международных судах».

Стоит отметить, что соглашения, о которых идет речь, были подписаны в 2010 году. Пакет документов предусматривал возможность базирования Черноморского флота РФ на Украине в течение 25 лет, начиная с 2017 года, а Киев в обмен на это получал скидку на газ. Однако после государственного переворота на Украине президент РФ Владимир Путин подписал закон об утрате силы соглашения.

Кроме того, по словам пресс-секретаря МИД Украины, данные договоренности накладывают на РФ определенные ограничения, которые призваны контролировать наращивание военного присутствия в регионе.

«Соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины», — приводит ФАН со ссылкой на украинские СМИ слова Николенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного противостояния в Донбассе Алексей Арестович признал совместную с НАТО подготовку к войне за Крым. В ответ на это в Госдуме РФ предупредили, что военные действия в отношении российского региона будут иметь плачевный исход для агрессора.