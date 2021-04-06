Следующий в Донбасс эшелон с бронетехникой заметили под Харьковом
В США не замечают свидетельства шагов Киева по эскалации конфликта.
Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир; 5-tv.ru
В сети появились новые свидетельства шагов Киева по эскалации конфликта. Очевидцам удалось снять под Харьковом еще один эшелон с бронетехникой, который направлялся в Донбасс. Однако, в США этого словно не замечают.
На брифинге представитель Госдепартамента Нэд Прайс увлеченно рассказывал о недовольстве Штатов передвижением российских войск по своей территории. Но что именно в данном случае так волнует Белый дом — не поняли даже американские журналисты. Попытки уточнить ни к чему не привели.
«Я просто пытаюсь понять: вы правда считаете, что передвижение российских войск на своей территории — это запугивание Украины?» — прозвучал вопрос.
«Видите ли, тут имеет место история, уходящая своими корнями в 2014 год», — ответил представитель Госдепартамента Нэд Прайс.
Правда, что было семь лет назад, представитель Госдепа так и не смог рассказать. Единственное, в чем Прайс точно уверен, что Вашингтон готов обсуждать с Кремлем обстановку на Украине. К слову, наша страна неоднократно заявляла, что перемещает войск внутри российских границ по своему усмотрению, и это не несет никакой угрозы соседним государствам.
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