«Хорошая девочка»: муж с юмором рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Билом

Состояние пострадавшей в ДТП с пранкером Эдвардом Билом, наконец, стабилизировалось. После нескольких дней комы консультант Госдумы Мария Артемова пришла в сознание, начала разговаривать и даже попросила родственников принести чего-нибудь вкусненького. Об этом 5-tv.ru рассказал супруг потерпевшей.

Константин признался: обстоятельно поговорить с супругой еще не успел, только мельком, пока не видят врачи. Мужчина не перестает удивляться мужеству Марии: превозмогая боль, она продолжает шутить.

«Ей предстоит несколько операций. Была порвана селезенка, которую удачно зашили, таз тоже удачно собрали. Сегодня мне удалось с ней пообщаться. Мы посмотрели друг другу в глаза. Я так спросил ее тихонечко: „Нормально, Мария?“. Она у меня хорошая девочка, с юмором. Ответила: „Отлично, Константин!“ Я понял: у нее все в порядке с чувством юмора, значит, она понимает, кто я», — поделился Артемов.

Константин заметил, что первое, о чем попросила Мария, выйдя из комы, — принести ей хачапури. Проснулись грузинские корни, шутит мужчина.

«Принесли, ну так, чтобы она хоть понюхала. Ей ничего сейчас нельзя, но, может быть, вспомнит Грузию, и ей станет приятно. Попросила еще экзотическое блюдо, которое не входило в наш рацион, — печеные яблоки с изюмом. Жить будем!» — заключил мужчина.

Выяснилось, что дети пострадавшей о ДТП не знают. Папа объяснил им, что у мамы заболел живот, а связи нет, потому что находится в другом городе. Константин надеется, что совсем скоро Мария встанет на ноги и найдет силы, чтобы пообщаться с наследниками.

Жуткое ДТП, в котором едва не погибла Мария Артемова, произошло на Садовом кольце в Москве 1 апреля. По версии следствия, аварию устроил блогер Эдвард Бил. Ему уже предъявили обвинение. В неадекватном вождении авто молодой человек сознался и после шестичасового допроса попросил прощения у семьи пострадавшей.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП при участии пранкера Эдвара Била.