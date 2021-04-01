Массовое ДТП в центре Москвы, вероятным виновником которого стал блогер Эдвард Бил, попало на видео. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, в результате которого водитель Volkswagen оказалась в реанимации.

На одном из роликов видно, как синий Audi вылетает на встречную полосу и с огромной скоростью врезается в легковой автомобиль, а тот отлетает в соседний ряд. На другом видео запечатлен результат ДТП. На нем видны несколько столкнувшихся машин. Заметно, как из-за руля Audi выходит молодой человек, который спешит проверить, все ли в порядке с другими участниками ДТП.

Instagram @nemyata_

По данным 5-tv.ru, Эдвард Бил действительно находился в синей машине, но когда приехали полицейские, он сидел на заднем сидении и говорил, что ожидает приезда своих «крутых» адвокатов.

Instagram @nemyata_

Блогер Эдвард Бил известен своими пранками, в том числе и на дорогах. Летом 2019 года парень протаранил «машину ДПС» и столкнулся с «проблемами». Тогда автомобиль, стилизованный под полицейский, изъяли, а у Била нашли около 30 штрафов за превышение скорости.

Как писал 5-tv.ru ранее, приятель Эдварда — блогер Макс Кинг — заявил, что синий Audi принадлежал ему, а Бил, вероятно, ездил на нем с «левыми» номерами.