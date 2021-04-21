«Клоунада»: политологи высмеяли предложение Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе
Эксперты утверждают, что Киев специально предлагает неприемлемые условия для переговоров. Такой шаг позволяет и хорошо выглядеть в глазах Запада, и не заниматься урегулированием ситуации в регионе.
Фото: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO
Политологи оценили предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Донбассе. В беседе с 5-tv.ru оба эксперты отметили, что Киев намерено предлагает неприемлемые условия для переговоров. Ведь украинские власти не контролируют многие точки в регионе.
«Я думаю, что, конечно же, это предложение останется без ответа. Российская сторона на высшем уровне ни в какой Донбасс не поедет, чтобы на линии огня встречаться с Зеленским. Это клоунада. Ходить в каске по позициям — не в стиле российского руководства», — сказал 5-tv.ru политолог Дмитрий Солонников.
При этом эксперт считает предложение Зеленского хорошо продуманным. По его словам, Россия справедливо убеждает европейские страны в том, что Украина не занимается урегулированием в Донбассе и не выполняет Минские соглашения. Киеву нужно на это что-то отвечать, поэтому было решено предложить переговоры на неприемлемых условиях.
«Выполнять Минские соглашения Украина не собирается, но сказать, что мы предпринимаем шаги для того, чтобы урегулировать — вот мы предлагали даже встретиться, а Россия не пошла на эту встречу, — чтобы вот такой ответ у Зеленского был, он и предлагает возможность встретиться на заранее неприемлемых условиях», — объяснил Солонников.
Схожей точки зрения придерживается его коллега — политолог Александр Асафов. Эксперт даже сравнил украинского лидера с президентом США Джо Байденом.
«Дело в том, что сообщение не является новацией риторики — оно фактически воспроизводит предложение Байдена, который предложил встретиться с Владимиром Путиным на нейтральной территории, прекрасно осознавая, что Путин, скорее всего, откажется после того, что заявил Байден в интервью чуть раньше. Зеленский также понимает, что его предложение не встретит понимания», — полагает Асафов.
Политолог также отметил, что предложение Владимира Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе ориентировано не только на Россию и страны Запада, но и на граждан Украины.
«Для него (Зеленского — Прим. ред.) это инструмент формирования внутренней медийной повестки, поскольку на внешнем контуре ее никто, кроме российских и украинских СМИ, не заметит. Зеленский старательно пытается уйти от вопроса, почему не выполнил те договоренности, о которых говорилось в Нормандском формате», — подытожил эксперт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке Донбасса». Примечательно, что большая часть территории региона контролируется самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Таким образом, предложение Зеленского провести встречу с Путиным в Донбассе можно назвать равносильным предложению провести переговоры на Луне.
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