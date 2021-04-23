Россиянам напомнили о длинных майских выходных
Две первые рабочие недели мая будут четырехдневными.
Фото: depositphotos / Syda_Productions
В первую неделю мая россиян ждут трехдневные выходные из-за празднования Дня труда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роструд.
По производственному календарю 1 и 9 мая — праздничные нерабочие дни. Первые две рабочие недели последнего весеннего месяца будут четырехдневными. Сначала россияне будут трудиться с 4 по 7 мая. На второй неделе мая рабочими будут дни с 11 по 14 мая.
Также в Роструде напомнили, что 30 апреля считается предпраздничным днем, поэтому рабочее время будет сокращено на один час.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как получить дополнительные выходные в мае и не остаться без зарплаты. Со слов экспертов, майские праздники можно и продлить, если договориться со своим работодателем. Чтобы не потерять в деньгах, нужно составить так называемый локальный правовой акт. Единого стандарта оформления документа нет, поэтому чаще всего он представляет собой обыкновенный приказ.
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