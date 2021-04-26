«Немного выпила?» — Ольга Бузова повторила провал Джо Байдена на трапе самолета

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Рита Цветкова
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В последнее время известным людям все труднее дается подъем по лестницам.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь заставила фанатов сомневаться в своей трезвости, опубликовав странное видео на своей странице в Instagram. В ролике она в черном боди, оголяющем ягодицы, бежала вверх по лестнице под песню группы «Звери», для записи была выбран фрагмент с фразой: «Я ухожу красиво». Однако и способность Ольги бежать, не запинаясь, и красоту момента подписчики поставили под сомнение.

Нельзя, конечно, напрямую сравнить подъем Бузовой по лестнице с недавним инцидентом с президентом США Джо Байденом на трапе самолета: экс-звезда «Дома-2», конечно, двигается более энергично, хотя тоже едва не падает. С другой стороны, непросто бежать по ступеням вверх и постоянно оглядываться на камеру! Возможно, это такая самоирония, но поклонники явно посыла не распознали.

«По факту. Кто знает, тот поймет», — подписала пост Бузова, еще больше запутав фанатов.

Instagram @buzova86

Многие фолловеры предположили, что Ольга просто была нетрезва в этот момент. Слухи о проблемах девушки с алкоголем циркулируют довольно активно и давно. Стоит отметить, это не первое видео с позирующей в сексуальных позах Бузовой, которое высмеивают в сети за неловкость движений на грани падения. Подписчики не раз удивлялись, почему работа с хореографом для концертов и успехи в фигурном катании не помогают телеведущей стать грациознее.

«Вторая Волочкова, не хватает только шпагата!»;

«Напилась, наверное»;

«Как-то не очень красиво получилось»;

«Может, немного выпила?»;

«В песне слова: „Ухожу красиво“, а ты почему уходишь как каракатица?»;

«Оля все попой голой крутит», — пишут беспощадные юзеры.

Но армия «своих людей» Ольги Бузовой не дает ее в обиду. Помимо едких замечаний, видео собрало почти 700 тысяч просмотров и сотни хвалебных комментариев. Фанаты обратили внимание на отличную физическую форму певицы и ее стройность. Некоторые отметили, что Ольга, в отличие от многих известных людей, не боится «быть собой» и потому не стесняется своей неловкости.

К слову о сравнении Бузовой с Волочковой, эпатажных див действительно все чаще ставят в один ряд пользователи сети. По их мнению, с каждым годом обе знаменитости становятся все более похожи друг на друга. Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти наиболее явных общих чертах двух селебрити.

Тема:
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