Народному артисту РФ Филиппу Киркорову исполнилось 54 года. По торжественному поводу певец устроил грандиозное шоу в Soho Country Club, где собрал не только близких друзей и родственников, но и знаменитых коллег. В числе самых желанных гостей оказалась и поющая ведущая Ольга Бузова. К мероприятию звезда подготовилась заранее — короля нужно было удивить!

«Мне было очень сложно, потому что у такого человека, как ты, есть все…» — заинтриговала Киркорова в начале вечера артистка.

Она взяла певца за руки и, глядя в глаза, прошептала, что боготворит его. Затем из брендированного пакета Louis Vuitton достала небольшую коробочку и отметила, что этот подарок — для них двоих. Звезда хотела, чтобы нательные вещицы всегда напоминали им друг о друге.

«Это обручальные кольца? Ты купила нам обручальные кольца?!» — с нетерпением снимал бантик с упаковки Филипп Киркоров.

Оказалось, что поп-король немного прогадал: вместо драгоценных украшений в коробочке находились два браслета с замочками. Селебрити надели их друг другу на руки и условились никогда не снимать.

Instagram @buzova86

«У нас своя история!» — то и дело повторяли звезды.

После Бузова перешла к главному подарку. Оставить своего «покровителя» без стразов и бриллиантов она, конечно, не могла. А потому в магазине ее выбор пал на эксклюзивные очки Louis Vuitton, примерная стоимость которых более 3000 долларов или 250 тысяч рублей.

«Как ты умеешь это все красиво!» — благодарил подругу Киркоров.

Instagram @buzova86

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на самом деле связывает Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову.