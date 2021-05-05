Ольгу Бузову перевели в реанимацию
Поющая телеведущая пережила хирургическую операцию. Перед этим она была экстренно госпитализирована.
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov
Телеведущую и певицу Ольгу Бузову перевели в реанимацию. Об этом со ссылкой на источники сообщает StarHit.ru.
По информации издания, сейчас певица постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Она находится под пристальным наблюдением медиков.
Отмечается также, что прошлым летом артистка травмировалась во время тренировок для шоу «Ледниковый период». В начале года осталась с разбитым сердцем после расставания с бойфрендом, блогером Давидом Манукяном.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Ольги Бузовой ответила на вопрос об операции у дочери после экстренной госпитализации.
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