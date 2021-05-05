Телеведущую и певицу Ольгу Бузову перевели в реанимацию. Об этом со ссылкой на источники сообщает StarHit.ru.

По информации издания, сейчас певица постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Она находится под пристальным наблюдением медиков.

Отмечается также, что прошлым летом артистка травмировалась во время тренировок для шоу «Ледниковый период». В начале года осталась с разбитым сердцем после расставания с бойфрендом, блогером Давидом Манукяном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Ольги Бузовой ответила на вопрос об операции у дочери после экстренной госпитализации.