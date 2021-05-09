Прямая трансляция Парада в Москве в честь 76-летия Великой Победы

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Егор Измалкин
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В торжественном шествии в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принимают участие более 12,5 тысячи человек.

Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил

Тема:
День Победы

Сегодня, 9 мая, в России отмечают 76-ю годовщину Дня Победы. Граждане вспоминают о великом подвиге советской армии, разгромившей фашистов и освободившей мир от гитлеровских захватчиков, и поздравляют ветеранов. Одно из главных событий — Парад Победы — проходит в Москве.

По Красной площади пройдут 37 парадных расчетов офицеров, сержантов, солдат, кадетов и сотрудников военной полиции, а также группа женщин-военнослужащих. Всего в шествии примет участие более 12,5 тысячи человек.

Кроме того, на торжественном смотре будет представлено свыше 190 образцов боевых машин, среди которых легендарные танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М и новый Т-14. Также зрители смогут увидеть реактивные системы залпового огня «Солнцепек», ракетные комплексы «Искандер» и другая техника.

В небо поднимутся 76 самолетов и вертолетов. Воздушный смотр откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на ударных вертолетах Ми-28Н. Также на параде впервые пролетит стратегический ракетоносец Ту-160.

В конце дня всех россиян ждет праздничный салют. Вечернее небо города украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.

Тема:
День Победы
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