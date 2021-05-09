Прямая трансляция Парада в Санкт-Петербурге в честь 76-летия Великой Победы

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Анастасия Шадская
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Все праздничные мероприятия в Северной столице в честь 76-летия с окончания Великой Отечественной войны можно увидеть, не выходя из дома.

Прямая трансляция Парада в Санкт-Петербурге в честь 76-летия Великой Победы

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
День Победы

В Санкт-Петербурге идет Парад Победы в честь 76-летия с момента окончания Великой Отечественной войны.

Парадная механизированная колонна Западного военного округа из более чем 150 единиц военной техники прибыла в центр Северной столицы.

В 2021 году в Параде Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга принимают участие около пяти тысч военнослужащих и 200 единиц военной техники Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400.

Накануне была проведена диагностика и необходимый ремонт военной техники, а также украшение ее корпусов, танков и бронетранспортеров праздничной символикой, эмблемами и флагами.

Празднование Дня Победы в Петербурге

В День Победы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова традиционно зажгут факелы.

Кроме того, в разных районах Петербурга 9 мая весь день будут звучать песни военных лет.

Важно! В связи с проведением Парада Победы в центре города временно ограничено движение транспорта.

Вечером в город пройдет праздничный салют в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его трансляцию также можно будет увидеть на сайте 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, как президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы страны СНГ, Грузию и Украину.

Тема:
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