Дед Зеленского «прошел» в составе «Бессмертного полка» в Донецке — видео

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Георгий Иванов
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Украинского лидера обвинили в предательстве памяти предков.

Фото, видео: ТАСС; Youtube @МАЙ ДНР

Тема:
День Победы

Родной дед действующего президента Украины Семен Зеленский «прошел» в «Бессмертном полку». Портрет ветерана пронесли на торжественном параде, однако не в столице Незалежной, а в Донецке. Автором показательного перформанса стала адвокат Татьяна Мантян.

По ее словам, героический дед Владимира Зеленского достоин того, чтобы быть в ряду фронтовиков, память о подвиге которых всеми силами стараются стереть со страниц истории в Киеве. Семен Зеленский в годы Великой Отечественной войны был командиром минометного взвода, а после — стрелковой роты, награжден двумя орденами Красной звезды

«Человек продавший и предавший память своего деда — я не знаю, как он живет на свете. Пусть хоть дедушка Зеленского прогуляется в „Бессмертном полку“, пока его внук устраивает шабаш СС „Галичина“», — заявила Татьяна Мантьян в беседе с журналистами.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, празднование Дня Победы проходит не только в городах России, но и за рубежом. Так, почтить память героев-предков не забыли русскоязычные жители по всему миру. Тысячи людей вышли на улицы европейских, американских, африканских и азиатских городов с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк».

Тема:
День Победы
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