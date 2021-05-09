Ветеран ВОВ Мария Фаустова рассказала, о чем говорила с Путиным
Российский лидер пообщался с участниками боевых действий после парада Победы.
Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин после праздничного парада на Красной площади в Москве лично пообщался с некоторыми из присутствующих на торжественном смотре ветеранов Великой Отечественной войны. Мария Фаустова оказалась одной из тех, с кем поговорил российский лидер.
Женщина рассказала, что сначала глава государства расспрашивал ее о боевом прошлом.
«Спросил, где я воевала, где я была. Я сказала, что в Сталинграде была, что радисткой была. Ну, а потом — о личной жизни общались», — призналась пенсионерка и рассмеялась.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду московского Кремля. Так российский лидер почтил память всех жертв Великой Отечественной войны.
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