Ветеран ВОВ Мария Фаустова рассказала, о чем говорила с Путиным

|
Георгий Иванов
Эксклюзив 1 009

Российский лидер пообщался с участниками боевых действий после парада Победы.

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Президент РФ Владимир Путин после праздничного парада на Красной площади в Москве лично пообщался с некоторыми из присутствующих на торжественном смотре ветеранов Великой Отечественной войны. Мария Фаустова оказалась одной из тех, с кем поговорил российский лидер.

Женщина рассказала, что сначала глава государства расспрашивал ее о боевом прошлом.

«Спросил, где я воевала, где я была. Я сказала, что в Сталинграде была, что радисткой была. Ну, а потом — о личной жизни общались», — призналась пенсионерка и рассмеялась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду московского Кремля. Так российский лидер почтил память всех жертв Великой Отечественной войны.

Тема:
День Победы
9 мая
«Бессмертный полк онлайн» привлек вдовое больше участников, чем в прошлом году
9 мая
Путин и Шойгу дали высокую оценку Параду Победы в Москве
9 мая
Минута молчания в память о погибших в ВОВ прошла по всей России
9 мая
«Это не секрет»: Песков пояснил слова Путина о «недобитых карателях»
9 мая
В Петербурге впервые состоялся водный парад «Бессмертная флотилия» — видео
9 мая
Украинский подросток оскорбил ветерана ВОВ в Киеве нацистским приветствием
9 мая
Стартовало онлайн-шествие «Бессмертного полка»
9 мая
Летят самолеты: как прошли воздушные Парады Победы в разных частях России — видео
9 мая
Ольга Бузова не смогла сдержать слез во время Парада Победы на Красной площади
9 мая
Лидер Rammstein представил клип на песню «Любимый город» в День Победы

Читайте также

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.14
-0.44 89.51
-0.17
Новолуние, Черная Луна и Юпитер в Рыбах: астропрогноз на неделю с 10 по 1...

Последние новости

21:12
Гоар Аветисян намекнула на разрыв с бойфрендом после тяжелой операции и преображения
20:55
Горе-десантники: десять военных США травмировались на скандальных учениях в Эстонии
20:43
Миро объяснила, как Джиган и Самойлова смогли позволить себе отдых на роскошной яхте
20:29
Путин назначил Рябкова своим представителем по вопросу денонсации ДОН
20:17
«Бессмертный полк онлайн» привлек вдовое больше участников, чем в прошлом году
20:03
«Гадина!» — Шура пригрозил посягнувшему на имущество певицы мужу Успенской

Сейчас читают

Новолуние, Черная Луна и Юпитер в Рыбах: астропрогноз на неделю с 10 по 16 мая
Дед Зеленского «прошел» в составе «Бессмертного полка» в Донецке — видео
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева
Международная реакция на послание Путина Федеральному собранию

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака