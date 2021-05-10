Ваенга отказалась от гонорара за концерт в Екатеринбурге в честь Дня Победы

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Екатерина Бородина
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Вместе с известной певицей для уральцев выступал Леонид Агутин.

Ваенга отказалась от гонорара за концерт в Екатеринбурге в честь Дня Победы

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Тема:
День Победы

Известная российская певица Елена Ваенга дала сразу два концерта в столице Урала: один прошел 8 мая в ККТ «Космос», а второй в Историческом сквере в честь Дня Победы 9 мая. Вместе с Ваенгой сцену разделил Леонид Агутин.

Однако в отличие от своего звездного коллеги, артистка отказалась от гонорара за праздничное выступление. По словам Ваенги, такой поступок был данью уважения к одному из организаторов мероприятия, который многое сделал для местных жителей.

«Это моя позиция, музыканты получат гонорар. Я состоятельный человек и могу себе позволить отказаться от гонорара», — цитирует слова певицы KP.RU.

Артистка добавила, что Екатеринбург «яркий город», а также рассказала, что у нее очень много друзей и поклонников среди уральцев. Знаменитость посетовала, что ее визит продлился всего лишь несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото 16-летней Елены Ваенги привело в вострог ее поклонников.

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