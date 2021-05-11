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Made in USA: в пещере ИГ* обнаружили горы западного оружия — видео

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Поразительную находку сделали российские военные в сирийской пустыне.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Поразительная находка российских военных в сирийской пустыне — огромный подземный город, построенный боевиками ИГ*. Комплекс спроектирован так, что бандиты могли жить там годами, не выходя на поверхность. Командные пункты, тюрьмы для пленников и даже комнаты для наложниц.

Таких подземелий в Сирии — не счесть. С поверхности земли вход сюда едва заметен. Но стоит протиснуться поглубже и дальше вас ждут незабываемые впечатления. Такое не увидишь ни в одном военном музее. За каждым поворотом ждет сюрприз… Иногда — взрывоопасный!

Корреспонденту МИЦ «Известия» Станиславу Григорьеву удалось побывать внутри перед тем, как подземелье уничтожили.

* — запрещенная на территории РФ организация.

Тема:
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