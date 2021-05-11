Видео с места стрельбы в гимназии в Казани
| Карина Бернтгольц Происшествия 7 264
Предварительно, в результате Чп есть жертвы.
Фото, видео: Depositphotos / FrameAngel; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места стрельбы в школе в Казани. На кадрах видно, что во дворе образовательного учреждения толпятся люди. Сейчас проводится экстренная эвакуация. Данные о произошедшем проверяется.
По информации 5-tv.ru, в результате ЧП один человек погиб, один пострадал. Сообщается, предварительно, о двух стрелках.
Информация уточняется. На место следуют правоохранительные органы.
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